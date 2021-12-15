Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 22:43
22:34
Весь мир
Школы Калифорнии отменят «двойки», чтобы не расстраивать учеников
22:30
Общество
Актер Дятлов предложил ввести абсолютную отчетность для коммунальщиков в Петербурге
22:30
Происшествия
Очевидец рассказала о первых минутах после обрушения фасада здания в центре Петербурга
22:30
Общество
Солист группы Little Big Прусикин: «Если в Питере не смотреть наверх зимой — это чревато смертью»
22:27
Общество
Мира Тэрада: Подавление протестов в США как пример жестокого отношения и государственного террора по отношению к людям
22:15
Весь мир
Журналисты ЦАР призвали правительство повысить бдительность после реорганизации боевиков CPC
22:12
Общество
Эколог Гаркуша указала на неготовность Петербурга к началу мусорной реформы
22:09
Происшествия
Жительница дома с обрушившимся фасадом в Петербурге пожаловалась на состояние здания
22:00
Общество
Автомобили в Кировском районе Петербурга утопают в грязном снегу
21:58
Политика
Макрон: Франция и Германия продолжат работу в рамках «нормандского формата»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Star Парад. Зираддин Рзаев: что нас ждет после пандемии коронавируса?

Общество

Новый гость Даны Борисовой — азербайджанский экстрасенс, целитель и финалист шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев.

В этом выпуске вы узнаете, как отличить настоящего специалиста по эзотерике от шарлатана, когда закончится пандемия коронавируса, а также какое будущее ждет любимого немецкого шпица Даны по кличке Мишель. 

Наша бессменная ведущая расспросила героя о том, как он узнал о своих паранормальных экстрасенсорных способностях. Зираддин вспомнил, как предсказал начало пандемии, распад популярного музыкального дуэта «Чай вдвоем» и извержение исландского вулкана Фаградальсфьядль. Также Рзаев порассуждал о том, нужно ли запрещать или легализовывать ясновидящих в России, и рассказал, сколько людей спас благодаря своим способностям, и что на самом деле происходило за кулисами шоу «Битва экстрасенсов».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Star Парад. Зираддин Рзаев: что нас ждет после пандемии коронавируса?
экстрасенс интервью дана борисова знаменитости битва экстрасенсов star парад зираддин рзаев паранормальное
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать