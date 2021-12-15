Star Парад. Зираддин Рзаев: что нас ждет после пандемии коронавируса?

Новый гость Даны Борисовой — азербайджанский экстрасенс, целитель и финалист шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов» Зираддин Рзаев.

В этом выпуске вы узнаете, как отличить настоящего специалиста по эзотерике от шарлатана, когда закончится пандемия коронавируса, а также какое будущее ждет любимого немецкого шпица Даны по кличке Мишель.

Наша бессменная ведущая расспросила героя о том, как он узнал о своих паранормальных экстрасенсорных способностях. Зираддин вспомнил, как предсказал начало пандемии, распад популярного музыкального дуэта «Чай вдвоем» и извержение исландского вулкана Фаградальсфьядль. Также Рзаев порассуждал о том, нужно ли запрещать или легализовывать ясновидящих в России, и рассказал, сколько людей спас благодаря своим способностям, и что на самом деле происходило за кулисами шоу «Битва экстрасенсов».