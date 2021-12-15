Киану Ривз предлагал голливудским продюсерам снять вторую часть «Константина»

Лос-Анджелес, 15 декабря. Канадский актер и режиссер Киану Ривз заявил, что хотел бы сыграть в продолжении блокбастера «Константин. Повелитель тьмы», однако никто из продюсеров в Голливуде не поддержал проект.

Ривз стал гостем в «Позднем шоу со Стивеном Кольбером». Телеведущий напомнил, что в последнее время на актера посыпались предложения о съемках в культовых франшизах. Речь идет о «Матрице» и «Джоне Уике». Кольбер поинтересовался, есть ли у него другие задумки.

«Я хотел бы снова сыграть Джона Константина из фильма «Константин». Я пытался запустить второй фильм, но Голливуд не проявил интереса. Я пытался, Стивен», — с грустью заметил Ривз.

Экзорцист Джон Константин является героем вселенной комиксов DC-Vertigo и членом темной Лиги Справедливости. По сюжету он встречает самого Дьявола, мечтающего забрать Константина в ад. Однако благодаря своей хитрости экзорцист остается в живых, передает канал «360».

Ранее компания Warner Bros. опубликовала новый трейлер четвертой «Матрицы». Блокбастер с Кину Ривзом в главной роли выйдет в российский прокат 16 декабря.