Владимир Зеленский заявил о желании развивать сотрудничество Украины и Германии

Брюссель, 15 декабря. Украинские власти рассчитывают на поддержку евроатлантического курса страны со стороны Германии. Об этом на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский написал о переговорах с Шольцем в Twitter. Президент сообщил о своем желании развивать сотрудничество Украины и Германии в сферах энергетики и обороны.

«Ожидаю углубления сотрудничества в сферах энергетики, безопасности и обороны. Также рассчитываю на поддержку евроатлантического курса Украины», — уточняется в соцсети.

Переговоры президента и канцлера состоялись 15 декабря. Зеленский сейчас находится в Брюсселе. Там он примет участие в шестом саммите «Восточного партнерства».