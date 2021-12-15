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Американский конгрессмен Гетц поддержал объединение «русской Украины» с Россией

Политика
Американский конгрессмен Гетц поддержал объединение «русской Украины» с Россией
pixabay.com

Вашингтон, 15 декабря. Член Конгресса США Мэтт Гетц заявил, что не против воссоединения русскоязычных территорий Украины с Россией. Об этом он рассказал во время интервью Real America’s Voice.

Как отметил конгрессмен, в таком случае антироссийские санкции Запада будут выглядеть абсолютно смехотворно. По этого словам, это связано с экономической независимостью Москвы.

«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», — сказал Гетц.

Ранее социолог Евгений Копатько прокомментировал киевский законопроект о запрете для граждан иметь российские паспорта. По мнению эксперта, эта инициатива свидетельствует о попытках местных властей «перепрошить» население страны.

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украина сша Гетц
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