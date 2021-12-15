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Хирург Кондратьев рассказал о возможных пластических операциях Стаса Михайлова

Шоу-бизнес
Хирург Кондратьев рассказал о возможных пластических операциях Стаса Михайлова
wikipedia.org  /  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Москва, 15 декабря. Известный певец Стас Михайлов, скорее всего, лег под нож специалиста ради привлекательной внешности. Таким мнение поделился пластический хирург Денис Кондратьев.

Исполнитель хита «Все для тебя» недавно прибавил в весе и дал обещание взять себя в руки, чтобы снова прийти в форму. Несколько лет назад артисту удалось похудеть на 12 килограммов. Правда, СМИ писали, что Михайлов мог добиться такого результата при помощи пластических хирургов.

Кондратьев считает, что певец действительно лег под нож ради красоты. Однако, вероятно, исполнитель сделал это не ради фигуры. Хирург перечислил возможные пластические операции артиста в эфире программы Пятого канала «Светская хроника».

«Конечно, это ринопластика. Мы видим, что черты носа поменялись. Возможно, была сделана верхняя блефаропластика. Ну и уходовые процедуры, косметология», — рассказал специалист.

По мнению Кондратьева, Михайлов мог прибегнуть и к пересадке волос. Эксперт пояснил, что на двух снимках исполнителя линия роста волос отличается. Кроме того, певец, возможно, убрал второй подбородок, считает хирург.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин рассказал о возможных омолаживающих операциях певицы Кристины Орбакайте. Он убежден, что внешность дочери Аллы Пугачевой — заслуга специалистов.

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певец михайлов пластические операции
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