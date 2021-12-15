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Парламентарии Ливии призвали перенести выборы на фоне вмешательства миссии ООН

Весь мир
Парламентарии Ливии призвали перенести выборы на фоне вмешательства миссии ООН
facebook.com  /  AbdullahBliheg.Officia - Официальный представитель Палаты представителей Ливии

Тобрук, 15 декабря. Комитет по внутренним делам Палаты представителей Ливии призвал власти страны объявить народу о невозможности проведения выборов, назначенных на 24 декабря.

Глава ведомства Сулейман аль-Харари выразил удивление и сожаление по поводу того, что до сих пор не опубликовано официальной позиции по данному вопросу. Ливийское руководство продолжает молчать, несмотря на наличие убедительных аргументов, указывающих на необходимость отсрочки плебисцита.

В заявлении он потребовал от председателя Высшей избирательной комиссии (ВИК) Имада ас-Саиха публично объявить о невозможности проведения всеобщего голосования в назначенную дату.

Аль-Харари считает, что премьер-министр переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба и руководитель МВД Халед Мазен должны признать провал в сфере обеспечения безопасности. Нападения бандформирований на участки и закрытие избирательных центров свидетельствуют о том, что в настоящее время министерство внутренних дел не может обеспечить должную защиту в ходе выборов и гарантировать их честность.

Глава комитета подчеркнул, что роль миссии ООН заключается в оказании технической помощи властям, а не в опеке над государством. Она не должна вмешиваться во внутренние дела или принимать чью-либо сторону.

Парламентарий обвинил миссию в усугублении политического кризиса. Зарубежные дипломаты настояли на создании параллельных органов и работали с ними в обход избранной ливийцами Палаты представителей. Аль-Харари потребовал от организации опубликовать результаты расследования дела о взяточничестве, в котором замешаны ряд членов Форума политического диалога.

«Ливийский народ имеет право быть в курсе всего происходящего в избирательном процессе. Не следует его вводить в заблуждение и скрывать от него факты», — сказано в заявлении.

Аль-Харари призвал международное сообщество уважать волю граждан страны и оказывать всяческую поддержку для проведения справедливых и заслуживающих доверия президентских и парламентских выборов.

Накануне Палата представителей обсудила ход избирательного процесса. Депутаты продолжат поддерживать связь с партиями и учреждениями, чтобы сохранить достигнутые успехи в продвижении плебисцита.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей ранее предположил, что выборы не состоятся в запланированный срок. По его словам, усилия недавно назначенного спецсоветника генсека ООН Стефани Уильямс направлены на перенос даты.

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выборы ливия палата представителей
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