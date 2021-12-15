Объем инвестиций РЭО в завод по утилизации отходов приблизится к миллиарду рублей

Тула, 15 декабря. Российский экологический оператор (РЭО) инвестирует в строительство комплекса по утилизации и обработке отходов. Предприятие в Тульской области должно на 61,5% снизить объем захоронения отходов.

Ожидается, что мусороперерабатывающий комплекс будет принимать на обработку 480 тысяч тонн отходов каждый год. Из них доля отбора вторичных материальных ресурсов составит 22,5%. Дополнительно появятся участки бесконтактного расщепления полимерных материалов и производства техногрунта.

«Форма финансирования — выкуп облигационного займа на сумму 990 миллионов рублей. Напомню, что такую меру поддержки нам одобрило летом правительство, и мы уже воспользовались ей для финансирования ряда проектов», — цитирует телеканал «360» генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

РЭО ранее объявил о планах выкупить коммерческие «зеленые» облигации компании «ЭкоЛайн-ВторПласт». Вложенные в эти ценные бумаги 2 млрд рублей пойдут на строительство завода по переработке пластика,