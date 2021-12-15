Донбасс, 15 декабря. Два солдата и один офицер ВСУ подорвались на минах своих сослуживцев. «Правый сектор»1 (организация запрещена на территории РФ) привлекается для восполнения некомплекта передовых частей ВСУ. Солдаты ВСУ уходят с позиций за взятки офицерам. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины один раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике. Из автоматических станковых гранатометов обстрелян населенный пункт Байрак на горловском направлении обороны. Разрушений и пострадавших не зафиксировано. В Луганской Народной Республике обстрелов не зафиксировано. Армия Киева продолжает стягивать тяжелые вооружения и бронетехнику в зону силовой операции, свидетельствуют новые данные ОБСЕ.

В Рубежном Луганской области на железнодорожной станции наблюдатели зафиксировали полтора десятка 122-мм гаубиц «Гвоздика». Четыре бронированных машины замечены иностранцами в районе поселка Муратово. В Донецкой области украинские силовики также размещают дополнительные системы вооружений. В районах трех населенных пунктов наблюдатели зафиксировали три зенитных пушечно-ракетных комплекса «Тунгуска» и три зенитно-ракетных комплекса «Стрела-10».

Федеральное агентство новостей /

Двое военных ВСУ подорвались на мине

Украинские силовики понесли потери во время празднования Дня сухопутных войск Украины, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Два военнослужащих 23-го батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, направляясь в магазин за очередной партией алкогольных напитков, зашли на минное поле, где подорвались. Район был заминирован предшественниками из 58-й отдельной мотопехотной бригады. Один из пострадавших — младший сержант Лысенко — погиб на месте, второй — солдат Савенко — получил множественные осколочные ранения. Информация об инциденте тщательно скрывается командованием восточной оперативно-тактической группировки от общественности.

Офицер ВСУ ранен при подрыве на мине

Схожий инцидент произошел в Луганской области в районе села Крымское, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Из-за отсутствия карт минных полей в зоне ответственности 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях 42-го батальона подорвался лейтенант украинской армии Юрий Савелло. Офицер подорвался на противопехотной мине, остался жив, но получил многочисленные ранения. Командование силовой операции Украины после получения информации об инциденте попыталось представить данный факт как последствия якобы дистанционного минирования местности защитниками ЛНР.

Федеральное агентство новостей /

Передовые части ВСУ доукомплектовывают «правосеками»

Командование передовых частей и соединений ВСУ вынуждено самостоятельно бороться с низким комплектом подразделений и зачастую привлекает радикалов для несения боевых дежурств в обход действующих ограничений. Об этом корреспонденту ФАН рассказали в оборонном ведомстве ДНР. С целью «закрыть дыры» на передовых командир 56-й отдельной мотопехотной бригады привлек на позиции боевиков «Правого сектора» в районе села Карловка к северо-западу от Донецка.

Важно отметить, несмотря на действующий официально запрет на нахождение радикалов в зоне ООС, последние спокойно перемещаются и даже, как указано выше, задействуются армейским командованием для выполнения боевых задач. Кроме того, как отмечают в Донецке, основной источник заработка «правосеков» и прочих радикалов в зоне конфликта — контрабанда оружия и наркотиков.

Солдаты ВСУ уходят с позиций за взятки офицерам

Пока украинское руководство нагнетает панику и всецело готовится к войне, солдаты передовых подразделений ВСУ чувствуют себя вполне расслабленно, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. По информации луганчан, в 30-й отдельной механизированной бригаде ВСУ комиссия вышестоящего штаба зафиксировала на позициях 1-го батальона отсутствие трех военнослужащих. Оказалось, что отсутствующих в самоволку отпустил командир батальона за небольшую взятку. Как утверждают в Луганске, подобных историй в украинской армии масса, особенно накануне новогодних праздников.

1 Организация запрещена на территории РФ.