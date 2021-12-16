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Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 10:39
Спорт
Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
olympic.ru  /  Пресс-служба ОКР

Неправильно, когда Россия вкладывает деньги в воспитание и развитие спортсменов, а они затем уезжают за рубеж. Об этом в беседе с ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

14 декабря стало известно, что Госдума одобрила законопроект, который обяжет молодых спортсменов до 23-х лет платить компенсацию при переходе в профессиональные иностранные клубы.

Атлет должен будет платить компенсацию, если он будет заявлен иностранным клубом для участия в профессиональных соревнованиях (за исключением лиг, объединяющих как российские, так и иностранные клубы). На молодых людей, которым не поступают предложения о работе в России, необходимость компенсации распространяться не будет.

Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
vk.com / ХК «Металлург»

Список видов спорта, которые будут подчиняться новому требованию, и размер компенсации в дальнейшем определит Министерство спорта РФ. Но в пояснительной записке упор делался на хоккей.

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что для воспитания спортсменов Россия вкладывает огромные средства, возможности, знания, опыт тренеров, разрабатывает методики не для того, чтобы атлеты в дальнейшем покидали страну, которая их воспитала.

«Ради чего Россия вкладывается в спортсмена? Ради того, чтобы он, получив все знания и подготовку в своей стране, уехал выступать за другой флаг? Это будет несправедливо», — сказал он.

Милонов: Воспитывать российских спортсменов для зарубежных клубов — неправильно
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

При этом Милонов отметил, что если спортсмен спонсирует себя самостоятельно, тогда ему никто не вправе запретить уехать в другую страну и выступать в зарубежных лигах.

«Когда Россия вкладывается во всю его подготовку, а атлет уезжает — это неправильно. Если спортсмен, воспитанный на деньги страны, хочет в другую страну, пусть тогда он возмещает РФ компенсацию. Это не очень правильно — воспитывать спортсменов для зарубежных клубов. Да, конечно, спортсмен может набраться опыта за рубежом, но это уже относительная вещь», — считает депутат.

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха ранее рассказал, как сегодня данный вид спорта развивается на полуострове. Также он объяснил, каким образом западные санкции мешают крымским клубам участвовать в различных соревнованиях и лигах.

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