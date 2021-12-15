Кредитный крючок МВФ: как Запад установил контроль над Суданом с помощью внешнего долга

Внешний долг Судана размером в 56 миллиардов долларов навис тяжелым бременем над правительством и народом страны. Экономический и социальный кризис не позволяют государству выполнить обязательства перед внутренними и внешними кредиторами, в связи с чем власти республики решили обратиться за помощью.

На призыв предсказуемо откликнулся Международный валютный фонд (МВФ). Летом 2020 году организация выразила готовность выдать кредит по программе HIPC Initiative («Инициатива для бедных стран с крупной задолженностью»). На первый взгляд условия и низкая процентная ставка достаточно привлекательны, однако и тут есть подводные камни.

От руководства республики требуют провести жесткие реформы, которые столкнут экономику страны в еще более глубокую долговую яму. В итоге выплаты лягут на плечи простых граждан.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась в кредитной помощи Судану и выяснила, как Запад пытается взять страну под контроль с помощью долгов, сумма которых выросла втрое за счет процентов и пеней.

Долг Судана

Кредитная история страны уходит в 1970 годы, когда большинство африканских стран активно поставляли продовольствие и природные ресурсы на мировой рынок. Ожидая, что стоимость на сельхозпродукцию останется высокой, государства набрали займов для реализации внутренних проектов. В итоге обвал цен загнал их в долговую яму на несколько десятилетий.

На протяжении 50 лет внешний долг Судана рос, и к нынешнему моменту достиг 56 миллиардов долларов. Из них 23,5 млрд Хартум должен Парижскому клубу кредиторов, куда входят Франция (8 млрд), Австрия (4,7 млрд) и США (3 млрд). При этом фактически страна получила в сумме лишь 17 млрд долларов. Оставшиеся 39 млрд приходятся на проценты и просроченные платежи по кредитам.

Федеральное агентство новостей /

Задолженность республики перед другими странами составляет 20,3 млрд долларов. Среди них Кувейт (9,7 млрд), Саудовская Аравия (4,2 млрд), Китай (2 млрд), Ливия (1,6 млрд долларов) и другие.

Сумма долга перед коммерческими кредиторами составляет 6,5 миллиарда долл. Из них 4,4 млрд – перед Лондонским клубом кредиторов, который объединяет крупные банки.

Надежда на МВФ

Автором предложения по обращению к Международному валютному фонду выступил премьер-министр переходного правительства Судана Абдалла Хамдок. В 2020 году глава кабмина договорился с финансовой организацией о включении страны в «Инициативу для бедных стран с крупной задолженностью» (БСКЗ).

Исполнительный совет МВФ одобрил контролируемую персоналом программу (SMP) для восточноафриканского государства. В результате Хартум внесли в список HIPC Initiative. Однако это стало только первым шагом к получению кредита.

Для перевода денежных средств и списания 90% общего долга в рамках инициативы БСКЗ республике предстояло реализовать программу реформ. В частности, это касалось отмены субсидий на топливо и продовольствие, а также корректировки обменного курса. Такие условия назвали необходимыми для «перехода к эффективной рыночной экономике».

Реализация планов привела к негативным последствиям для местных жителей. Рост инфляции более чем на 400% и увеличение цен на основные потребительские товары легли бременем на плечи суданцев. Это вызвало волну недовольства среди граждан и привело к беспорядкам в городах страны.

Предмет кредитного договора

Несмотря на волнения, власти Судана во главе с Хамдоком продолжили вводить реформы в надежде получить денежные средства от МВФ. В конце июня представители фонда подтвердили готовность сократить 90% внешнего долга и перечислить стране 2,5 миллиарда долларов в течение трех лет.

Согласно открытым источникам, в рамках инициативы БСКЗ кредит выдается сроком на 30 лет под один процент годовых. Таким образом, республика обязана вернуть финансовой организации почти три миллиарда долларов до 2051 года. Переплата составит почти 400 миллионов долларов.

Федеральное агентство новостей /

Стоит обратить внимание на тот факт, что выделяемой суммы едва хватит, чтобы полностью покрыть внешний долг Судана. Учитывая сокращение в 90%, восточноафриканская республика обязана выплатить странам-кредиторам 5,6 млрд долларов.

Кредитный крючок Запада

В середине июля состоялось заседание Парижского клуба, на котором обсуждался вопрос сокращения долга Судана. Это стало возможным после недавнего включения страны в программу HIPC Initiative.

Глава организации Эммануэль Мулен заявил, что все участники пришли к соглашению о списании 14,1 миллиардов долларов суданского долга. Оставшуюся часть в размере 9,4 млрд реструктурируют, и до 2024 года Хартум освободят от выплаты процентов.

Председатель Парижского клуба отметил, что ожидает похожих результатов по переговорам Судана с остальными странами-кредиторами. Однако не все согласны с его мнением.

Жесткой позиции по этому вопросу придерживаются Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Они отказываются рассматривать возможность списания кредитов с восточноафриканского государства.

Издание Africa Intelligence опубликовало материал, в котором утверждается, что страны Персидского залива рассматривают Судан как потенциальный плацдарм для вхождения в Африку. В статье упоминается строительство нового порта в городе Суакин и говорится о заинтересованности трех стран участвовать в этом проекте.

Автор не исключает, что представители Саудовской Аравии и Кувейта намерены использовать внешний долг восточноафриканского государства как рычаг давления для достижения личных целей. К примеру, возведение морской гавани.

Взгляд экспертов

Страны-кредиторы угрожают Судану повысить проценты и пени по займам, которые заключены с начала 1970-х годов, что толкает правительство пойти на сделку с МВФ в надежде на списание внешних задолженностей. Однако это сулит очередной финансовой зависимостью, от которой республика не сможет избавиться в ближайшие 30 лет.

Федеральное агентство новостей /

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, российский экономист Василий Колташов заявил, что восточноафриканское государство имеет большой потенциал, однако из-за нависших проблем не может его реализовать.

По его словам, Хартум пугают новыми процентами, которые якобы загонят страну в еще большую долговую яму.

«Никаких формальных пределов для увеличение внешнего долга нет. На наших глазах ставится беспрецедентный исторический эксперимент, когда Соединенные Штаты все повышают и повышают потолок заимствований, размер государственного долга и долга правительства. В случае с Суданом, набежавшие проценты и пеня в размере 39 млрд долларов являются завуалированной формой дефолта. Одно дело на уровне закона и практик, а совсем другое — объективность. Предел долга можно установить в рамках обстоятельств. Если не можешь платить — значит дефолт, банкротство. Если государство не делает выплаты, а ему говорят ничего страшного, просто скопятся проценты, то означает, что заемщик пока не заинтересован в том, чтобы сейчас его банкротить. Или, очевидно, что объявление дефолта не приведет ни к какой выплате. Нельзя исключать варианта договоренности между сторонами», — сказал эксперт.

ПолитРоссия /

Василий Колташов считает, что Вашингтон может использовать эту тактику, чтобы подтолкнуть Хартум на взятие нового кредита через Международный валютный фонд, пресекая любые другие возможности выхода из сложившейся ситуации.

Тем не менее экономист не исключает, что внешний долг Судана могут выкупить другие страны.

«В теории это конечно можно реализовать. Что касается процентов и пеней, то они воображаемые. Их насчитали, но по факту они не существуют. Любое государство, выкупившее внешний долг, посадить в долговую яму Судан не сможет. Это будет акт политической благотворительности. Рассматривать этот шаг как финансовую манипуляцию нет никакого смысла. Наконец, это может сделать только тот, кто находится в плохих отношениях со странами-кредиторами. Это все политика, здесь путей развития очень много. Есть конечно несколько невероятных сценариев. Первый — Судан выплатит долг в 56 млрд долларов. Второй — кто-то этот долг выкупит», — уточнил он.

Российский экономист отметил, что развитие ситуации зависит, в частности, от действий правительства. Он подчеркнул, что навязанные Западом реформы не помогут Судану разрешить экономический кризис. Прежде всего, республике необходимо обрубить взаимодействие с МВФ.

«Большой долг свидетельствует о том, что экономическая политика Судана зашла в тупик. Несмотря на наличие весьма ценных природных ресурсов страна оказалась в долговой ловушке, из которой есть только один выход – обрубить его или, если речь о дружественном государстве, списать. Когда в России слышится критика, что РФ списала долг какой-то африканской стране, то критики обычно упускают из внимания тот факт, что эта такая форма обрубания долга, с которого невозможно получить проценты. Судан приближается к этому состоянию. Я очень боюсь, что рост мировых цен на продовольствие наряду с увеличением процентов по долгу приведут к какому-либо социальному взрыву. Перед обществом республики стоит очень важный выбор. Они должны избавиться от офиса Международного валютного фонда. Реформы, которые рекомендованы Западом, не помогут Судану решить финансовые проблемы. На свете еще не появилось такого государства, которое при помощи кредита МВФ разобралось со экономическими трудностями и вышло на траекторию роста, куда Хартум выйти в принципе может. Страны, которые резко обрубали зависимость от фонда, они выходили на путь устойчивого и очень внушительного развития», — убежден эксперт.

Василий Колташов привел в пример Россию и Аргентину. В первом случае Москва пошла по мягкому пути. Страна сразу рассчиталась с Международным валютным фондом и перестала быть тем, кто вынужден слушаться их рекомендаций.

В случае с Аргентиной все произошло в тяжелой форме. В начале 2000 года местные жители вышли на митинг с пустыми кастрюлями и свергли президента, причем не только его одного, но и несколько администраций. Последний глава государства бежал из страны на вертолете. После этого все разговоры о том, что нужно слушаться МВФ и просить у него еще денег, прекратились. Под руководством Альберто Фернандеса государство начало выкарабкиваться из этой ямы.

«Судан оказался на распутье. Есть два пути развития событий: мягкий или тяжелый. Для реализации первого нет денег, поэтому можно начать промежуточный период. Например, заморозить долг, перенести выплаты на более поздний срок — лет через 20, или объявить дефолт. Второй вариант говорит о том, что все решения примут граждане республики. Разрыв с Международным валютным фондом, а по сути с США, Англией и Евросоюзом, как контролерами этой структуры, произойдет под влиянием социального взрыва. Правда, если рассматривать этот сценарий, то тут возникает стандартная проблема для африканских стран. Взрывать они умеют, а дальше то что? События в Египте, Тунисе и Ливии, не против МВФ, но все-таки, говорят нам о том, что ни к чему хорошему эти действие не привели. В Каире пришлось свергать «революционеров» — партию «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ), потому что они как раз и сотрудничали с фондом. В Тунисе итоги социального взрыва привели к ностальгии по прежней власти. В Триполи просто хаос. Что качается Судана, то ему следует самому выбрать путь по уходу от партнерства с Международным валютным фондом. Республике необходимо разобраться с долгом и отойти от «рецептуры», которую навязывает МВФ», — считает эксперт.

Василий Колташов отметил, что в восточноафриканской стране восстают быстро, проблема заключается с идеями о следующем этапе.

«В этом главный вопрос, какова должна быть новая экономическая стратегия Судана. Понятно, что она должна ориентироваться на национальную модернизацию и активное сотрудничество с соседними государствами. Очевидно, что какие-то большие события в республике мы должны ожидать, но не исключаю, что этим может оказаться дефолт», — заключил он.

ФБА «Экономика сегодня» / Ольга Парамонова

Депутат Государственной думы РФ, экономист и публицист Михаил Делягин согласен с мнением Колташова. По его словам, коррупция и финансовые проблемы Судана не позволят правительству выплатить все долги, даже с учетом льготного кредита Международного валютного фонда по программе HIPC Initiative. Это приведет к увеличению задолженности и техническому дефолту.

«Ограничений никаких нет — он безлимитный. Это вопрос доминирования американских и европейский корпораций в том, что считается экономикой Судана. МВФ и его контролеры стремятся заполучить политическое управление над республикой. Фонд выделяет деньги для того, чтобы расчистить пространство для глобальных западных монополий. Судан не сможет вернуть деньги ни под 1%, ни под ноль процентов. Запад сделает все необходимое, чтобы африканское государство не сорвалось с кредитного крючка», — считает он.

Эксперт рассказал, что Международный валютный фонд дает займы с расчетом на то, что эти деньги сразу частично или полностью украдут коррумпированные чиновники Судана или вооруженные формирования. А дальше разрабатывают соответствующие реформы, чтобы правительство республики оказалось под контролем Запада.

«МВФ формально выделяет деньги на урегулирование кризиса, но это сопровождается такими условиями, что эта стабилизация ведет на кладбище. Кредит фонда — это консервный нож, которым вскрывается национальная экономика для западного бизнеса и глобальных корпораций. В случае с Суданом это делается, чтобы республика ни в коем случае не сотрудничала с Китаем и другими мировыми державами», — подытожил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.