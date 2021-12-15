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Московская биржа изучит причины резкого падения фондовых индексов на утренних торгах

Экономика
Московская биржа изучит причины резкого падения фондовых индексов на утренних торгах
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 15 декабря. Мосбиржа намерена проанализировать причины резкого падения фондовых индексов на утренних торгах, сообщает агентство «Прайм».

Директор департамента акций торговой площадки Борис Блохин заявил о планах не только изучить и обсудить с участниками итоги утренних торгов, но при необходимости принять меры для поддержки ликвидности ценных бумаг.

Пресс-служба сообщила об объеме утренних торгов выше 40 млрд рублей — это более трети обычного среднедневного объема. Высокая активность оказала давление на рынок в целом.

Индекс Мосбиржи достиг минимального значения с конца февраля 2021 года. Практически сразу после открытия премаркета индекс рухнул более чем на 6,5% — до 3352,53 пункта. Уже к 12:00 индекс снова вырос и достиг 3611,92 пункта, сохранив -0,19% к закрытию предыдущей сессии. Только в 16:41 индекс Мосбиржи смог полностью отыграть утренние потери и вырасти на 0,1%. Долларовый индекс РТС в начале опустился до 1514,57 пункта, но затем вернулся на уровень предыдущего закрытия — 1548,80.

Московская биржа 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6:50 до 9:50. Благодаря этому клиенты из восточных регионов РФ и стран Азии получили возможность торговать в более удобное для них время.

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Все новости / Экономика / Московская биржа изучит причины резкого падения фондовых индексов на утренних торгах
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