Московская биржа изучит причины резкого падения фондовых индексов на утренних торгах

Москва, 15 декабря. Мосбиржа намерена проанализировать причины резкого падения фондовых индексов на утренних торгах, сообщает агентство «Прайм».

Директор департамента акций торговой площадки Борис Блохин заявил о планах не только изучить и обсудить с участниками итоги утренних торгов, но при необходимости принять меры для поддержки ликвидности ценных бумаг.

Пресс-служба сообщила об объеме утренних торгов выше 40 млрд рублей — это более трети обычного среднедневного объема. Высокая активность оказала давление на рынок в целом.

Индекс Мосбиржи достиг минимального значения с конца февраля 2021 года. Практически сразу после открытия премаркета индекс рухнул более чем на 6,5% — до 3352,53 пункта. Уже к 12:00 индекс снова вырос и достиг 3611,92 пункта, сохранив -0,19% к закрытию предыдущей сессии. Только в 16:41 индекс Мосбиржи смог полностью отыграть утренние потери и вырасти на 0,1%. Долларовый индекс РТС в начале опустился до 1514,57 пункта, но затем вернулся на уровень предыдущего закрытия — 1548,80.

Московская биржа 6 декабря запустила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6:50 до 9:50. Благодаря этому клиенты из восточных регионов РФ и стран Азии получили возможность торговать в более удобное для них время.