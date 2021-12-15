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Ди Каприо отказался сниматься с раздетой Мэрил Стрип в фильме «Не смотрите наверх»

Общество
Ди Каприо отказался сниматься с раздетой Мэрил Стрип в фильме «Не смотрите наверх»
Global Look Press  /  Ddp/Агентство Keystone Press

Лос-Анджелес, 15 декабря. Голливудского актера Леонардо Ди Каприо возмутила сцена с раздетой актрисой Мэрил Стрип для фильма «Не смотрите наверх». Об этом рассказал режиссер ленты Адам Маккей.

По задумке режиссера героиня Стрип появляется в кадре голой на секунду. Актриса спокойно отреагировала на эту идею, а вот Ди Каприо отказался сниматься в такой сцене.

«Знаете, у кого были с этим проблемы? Лео. Лео просто рассматривает Мэрил как королевскую особу кино», — вспомнил Маккей в интервью The Guardian.

Ди Каприо отказался сниматься с раздетой Мэрил Стрип в фильме «Не смотрите наверх»
кадр из фильма «Дьявол носит Прада» /

Как пояснил кинематографист, актеру не нравилось видеть обнаженную спину коллеги с татуировкой на пояснице. Ди Каприо, по словам режиссера, даже спрашивал у него, так ли необходимо показывать это в кадре. При этом Стрип «даже не моргнула» и не подняла этот вопрос, подытожил Маккей.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев пригласил Ди Каприо на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты. Мероприятие может заинтересовать голливудского актера, поскольку он обеспокоен вопросами экологии.

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