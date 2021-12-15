Солист группы «Little Big» Прусикин: «Если в Питере не смотреть наверх зимой – это чревато смертью»

Лидер группы Little Big Илья Прусикин в интервью блогеру Эльдару Джарахову заявил, что зимой в Санкт-Петербурге можно лишиться жизни, если не смотреть на нависшие над городом ледяные глыбы.

Блогер поддержал слова музыканта, отметив, что жители Северной столицы уже научились смотреть одним глазом наверх, а другим — вперед.

«Когда ты идешь в Питере, тебе нужно смотреть вниз и обязательно наверх. Если ты не смотришь наверх — тебя может убить. Все петербуржцы сейчас меня поймут. Если ты не смотришь наверх зимой — это чревато смертью», — рассказал Прусикин.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на шуточный тон лидера группы Little Big, жителям Северной столицы не так уж и смешно. С приходом зимы петербуржцы жаловались на сильные снегопады, а сейчас и на оттепель. Именно из-за нее на крышах домов образовалась наледь и появились огромные сосульки. Если раньше все недовольство горожан ограничивалось жалобами, то теперь петербуржцы один за другим обращаются в травмпункты.

С начала зимы известно о трех несчастных случаях. Одна из пострадавших получила ушиб головного мозга и сейчас находится в коме. Также на 60-летнего мужчину свалился кусок льда — врачи диагностировали у петербуржца открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану лобно-теменной области, переломы шейного и грудного отделов позвоночника. Несмотря на многочисленные травмы, он в сознании. Пострадал недавно и 10-летний ребенок: школьнику на правое плечо свалилась с крыши сосулька, у него диагностировали ушиб.

Федеральное агентство новостей /

О том, что коммунальные службы Северной столицы не справляются со своей работой, известно всем петербуржцам, а также туристам. Однако губернатор города Александр Беглов игнорирует проблему, приводящую к травмам людей.