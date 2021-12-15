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Горный лев пробрался на частную территорию и напугал хозяйку дома в Колорадо

Общество

Неожиданная встреча с местным царем зверей произошла в Колорадо. Сара Боул, вернувшись с работы, удивилась, что ее не встречает домашний питомец — болонка по кличке Дэш.

Женщина отправилась искать собаку и увидела в гостиной невероятную картину: пес сидел у стеклянной двери и пристально наблюдал за огромной пумой, которая вплотную подошла к дому. Сара испугалась, но стала снимать происходящее на камеру своего телефона.

«Это было самое красивое животное, которое я когда-либо видела, и одновременно такое сильное и устрашающее», — сказала Сара.

Кугуар с любопытством вглядывался в дверь, трогал лапой окно, но в конце концов ему это надоело, и хищник ушел по своим делам под громкий лай болонки. Позже Сара Боул опубликовала видео со львом и большой пост на своей странице в Facebook, где предупредила соседей о случившимся. Офицер дикой природы в Колорадо Серена Роксанд, изучив видео, отметила, что район, где живет Боул, находится в зоне зимнего пастбища оленей и лосей, что делает его особенно привлекательным для пум.

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Все новости / Общество / Горный лев пробрался на частную территорию и напугал хозяйку дома в Колорадо
собаки животные пума колорадо природа горный лев
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