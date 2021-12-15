Недельная инфляция в России составила 0,06%

Москва, 15 декабря. Росстат обновил официальную оценку инфляции. Для этого ведомство замерило изменения покупательной способности рубля в период с 7 по 13 декабря 2021 года, пишет ТАСС.

Статистическое ведомство опубликовало результаты измерения темпов инфляции в России. Согласно исследованиям, недельная инфляция составила 0,06%. На прошлой неделе этот показатель равнялся 0,07%. Темпы снижения покупательской способности национальной валюты замедлились на 0,01 процентного пункта в неделю.

Росстат также обновил показатель инфляции в годовом пересчете. Согласно расчетам, он достигает 8,1%. Одновременно с этим потребительские цены поднялись на 7,64% за аналогичный период времени.

Министерство экономического развития ранее было вынужденно скорректировать свой прогноз по инфляции. Тогда его установили на уровне в 5,8%. Более ранний министерский прогноз строился вокруг значения в 5%.