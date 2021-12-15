Арабскую каллиграфию включили в список ЮНЕСКО

Париж, 15 декабря. Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился арабской каллиграфией, сообщается на сайте международной организации.

Заявку на включение каллиграфии в список ЮНЕСКО представили 16 мусульманских стран. Этот вид письма охарактеризовали как «выражение гармонии и красоты».

Арабская каллиграфия передается через формальное и религиозное образование. Для ее создания используют 28 букв арабского алфавита, которые пишутся справа налево.

Министерство культуры Саудовской Аравии объявило 2021-й годом каллиграфии. В Национальном музее в Эр-Рияде состоялась выставка, посвященная истории происхождения арабской письменности, передает канал «360».

Ранее создатели Клуба веселых и находчивых (КВН) направили в ЮНЕСКО заявку на включение программы в реестр наследия «Память мира». Это обращение поддержали звезды российского юмора, в числе которых Дмитрий Хрусталев и Михаил Галустян.