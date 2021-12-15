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Создатели фильма «Союз спасения» встретились с потомком Муравьева-Апостола

Общество
Создатели фильма «Союз спасения» встретились с потомком Муравьева-Апостола
пресс-служба первого канала

Москва, 15 декабря. Потомок российского военного и одного из руководителей движения декабристов Сергея Муравьева-Апостола пообщался с создателями фильма «Союз спасения». Встреча прошла в фамильной усадьбе 14 декабря.

Дата была выбрана не случайно, ведь именно 14 декабря 1825 года состоялись события на Сенатской площади в Петербурге. Усадьба на Старой Басманной улице была отреставрирована потомком Муравьева-Апостола, которого зовут Кристофер, сообщает Первый канал. Мужчина, занимающийся бизнесом, родился в Бразилии. Он похвалил ленту о событиях, в которых участвовал его знаменитый предок.

«Мне очень понравился фильм, очень красиво, костюмы, и особенно понравились актеры, которых выбрали. Это именно так, как я представлял своих предков», — поделился впечатлениями мужчина.

Встречу с потомком декабриста посетили продюсеры «Союза спасения» Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Игорь Мишин. Кроме того, гостями усадьбы стали актеры Александр Домогаров, Никита Высоцкий, Владислав Ветров, Даниил Воробьев, Павел Баршак, Игорь Петренко и Леонид Бичевин, сыгравший Муравьева-Апостола, передает kp.ru.

Фильм «Союз спасения» вышел на экраны в 2019 году. Лента получила отрицательный отзыв от критика Антона Долина, который недавно пожаловался на Эрнста.

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муравьев-апостол декабристы союз спасения
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