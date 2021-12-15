Интерпол отказался объявить Поклонскую в международный розыск

Киев, 15 декабря. Национальное центральное бюро Интерпола на Украине отказалось объявить в международный розыск посла России в Кабо-Верде Наталью Поклонскую. Об этом сообщили в офисе генпрокурора.

Киев заявлял о намерении «привлечь к ответственности» Поклонскую, которая ранее работала прокурором в Крыму. Он даже требовал от Кабо-Верде экстрадировать ее, но получил отказ.

«Информируем, что органом досудебного расследования принимались меры по объявлению Поклонской в международный розыск. Вместе с тем рабочим аппаратом Укрбюро Интерпола МВД Украины отказано в объявлении указанного лица в международный розыск», — проинформировали в офисе генпрокурора Украины.

Наталья Поклонская недавно призналась, что не будет скучать по Крыму, когда переедет в Кабо-Верде. Она напомнила, что будет представлять Россию на островном государстве.