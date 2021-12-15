Российский ФБР расследует дело 17-летнего американца, расстрелянного сотрудником полиции

Канзас-Сити, 15 декабря. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к расследованию дела о гибели 17-летнего Джона Альберса, которого тринадцатью выстрелами убил сотрудник полиции города Оверленд-Парк.

Сообщается, что в январе 2018 полицейские прибыли к дому, где жил подросток из-за того, что друзья Джона были обеспокоены сообщениями суицидального характера, которые молодой человек разместил в одной из соцсетей. Молодые люди попросили полицейских проверить все ли в порядке у их друга, который страдал от проблем с психическим здоровьем.

Прибывшие на вызов офицеры заметили открывающиеся ворота гаража и поспешили проверить его, когда оттуда задом начал выезжать автомобиль. Один из сотрудников правоохранительных органов — Клейтон Дженисон — тут же открыл стрельбу по машине, за рулем которой, как выяснилось позже, был Джон Альберс. Сообщается, что полицейский выпустил в автомобиль 13 пуль, шесть из которых угодили в подростка. От полученных ранений Альберс скончался на месте происшествия.

More evidence revealed in Overland Park police shooting of John Albers went unreported https://t.co/8h7toxYbUN pic.twitter.com/dm2NhbY5g8 — Rodolfo TIM BETA (@RodolfoLemoss) July 22, 2021

Семья погибшего была в шоке от случившегося и обвинила полицейских, которые должны были убедиться, что их сыну не угрожает опасность, в убийстве. Еще больше их возмутили выводы следствия, полностью оправдавшего действия копа, который «почувствовал, что его жизни угрожает опасность». Спустя месяц офицер Дженисон подал в отставку, получив 70 тысяч долларов в качестве выходного пособия.

«Мы удивляемся, почему повсюду раздаются эти призывы к справедливости. Это происходит из-за того, что система позволяет муниципалитетам заключать эти закулисные сделки, чтобы ограничить свою ответственность и защитить офицера, а не общественную безопасность и простых людей. Они позаботились о том, чтобы этот офицер мог найти другую работу», — сказала мать погибшего Шейла Альберс.

I have learned in the most painful way that body cameras mean nothing without strong disclosure laws. @JohnsonCoDA is guilty of hiding dash cams and evidence from the public! #johnalbers https://t.co/KB7IRlq6yH — Sheila B Albers (@SheilaAlbers01) September 29, 2021

На это резонансное дело обратили внимание общественные организации, а также Федеральное бюро расследований. После убийства городской департамент полиции изменил инструкции для сотрудников. которые общественность назвала «умопомрачительными».

«Я думаю, что наиболее важным дополнением к нашей политике является указание на то, что все разумные средства защиты должны быть исчерпаны, включая уход с пути транспортного средства. Я думаю, что это, вероятно, самый большой вывод в новой части нашей политики», — заявил начальник полиции Оверленд-Парк.

FBI seeks training records of Overland Park officer who fatally shot John Albers https://t.co/gwzi4F7LUG #SmartNews — Cathlene Sareli (@cbtuck62) October 14, 2021

Российские правозащитники из созданного при поддержке известного бизнесмена Евгения Пригожина фонда борьбы с репрессиями, также обратили внимание на это громкое убийство. Инициативная группа фонда, который известен своей борьбой с полицейским произволом во всем мире, сообщили, что обратились к американским властям с требованием дать адекватную правовую оценку этому вопиющему случаю жестокости со стороны полиции. Представители фонда считают важным бороться с полицейским насилием и заявили, что при необходимости готовы оказать семье Альберс правовую и информационную поддержку.