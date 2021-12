Российский ФБР расследует дело 17-летнего американца, расстрелянного сотрудником полиции

Канзас-Сити, 15 декабря. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями приступили к расследованию дела о гибели 17-летнего Джона Альберса, которого тринадцатью выстрелами убил сотрудник полиции города Оверленд-Парк.

Сообщается, что в январе 2018 полицейские прибыли к дому, где жил подросток из-за того, что друзья Джона были обеспокоены сообщениями суицидального характера, которые молодой человек разместил в одной из соцсетей. Молодые люди попросили полицейских проверить все ли в порядке у их друга, который страдал от проблем с психическим здоровьем.

Прибывшие на вызов офицеры заметили открывающиеся ворота гаража и поспешили проверить его, когда оттуда задом начал выезжать автомобиль. Один из сотрудников правоохранительных органов — Клейтон Дженисон — тут же открыл стрельбу по машине, за рулем которой, как выяснилось позже, был Джон Альберс. Сообщается, что полицейский выпустил в автомобиль 13 пуль, шесть из которых угодили в подростка. От полученных ранений Альберс скончался на месте происшествия.

Семья погибшего была в шоке от случившегося и обвинила полицейских, которые должны были убедиться, что их сыну не угрожает опасность, в убийстве. Еще больше их возмутили выводы следствия, полностью оправдавшего действия копа, который «почувствовал, что его жизни угрожает опасность». Спустя месяц офицер Дженисон подал в отставку, получив 70 тысяч долларов в качестве выходного пособия.

I have learned in the most painful way that body cameras mean nothing without strong disclosure laws. @JohnsonCoDA is guilty of hiding dash cams and evidence from the public! #johnalbers https://t.co/KB7IRlq6yH