Рынок цифровых платежей в Индии к 2026 году достигнет 1 триллиона долларов

Инвестиционные аналитики ожидают, что рынок цифровых платежей в Индии к 2026 году составит 20,3% ВВП; будущий посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти рассказал сенату о приоритетах своей работы; министр обороны Раджнатх Сингх призвал научное сообщество заняться ускоренной разработкой сверхзвуковых крылатых ракет; индийский экспорт в текущем финансовом году достигнет рекордных 400 миллиардов долларов — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Через 5 лет цифровые платежи в Индии достигнут 1 триллиона долларов

Согласно докладу инвестиционной группы Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA), объем цифровых оплат в Индии в следующие 5 лет вырастет в три раза — с 300 млрд до 0,9-1 трлн долларов. Это вызвано стремительным ростом использования «Унифицированного интерфейса платежей» (UPI).

В 2021-м финансовом году способы электронной оплаты при розничной торговле достигали 10,7% от валового внутреннего продукта (ВВП) Индии, и, по оценкам CLSA, в ближайшие годы этот показатель приблизится 20,3%.

«UPI в настоящее время составляет 60% от общего объема платежей», — говорится в отчете.

Транзакции UPI почти сравнялись с дебетовыми и кредитными картами по количеству. В то же время при условии, что унифицированный интерфейс остается движущей силой электронных платежей в Индии, он не приносит дохода игрокам экосистемы — то есть банкам и компаниям финтеха, таким как PhonePe, Google Pay и Paytm Payments Bank.

Это вызвано указом правительства о нулевой ставке скидок для продавцов (MDR), которая предписывает, чтобы с магазинов не взималась плата за прием денег через UPI и дебетовые карты RuPay. На этом фоне жизнеспособной модели получения дохода с электронных платежей в стране пока нет.

«Платежные платформы имеют огромный потенциал в вопросах эмиссии и эквайринга; главное для них — это способность диверсифицировать и монетизировать свою клиентскую и торговую базу», — отметили представители Credit Lyonnais Securities Asia.

По мнению экспертов, около 47% всех электронных расчетов в грядущем финансовом году будет осуществлено через UPI и только 6% — через мобильные кошельки.

По прогнозам CLSA, в 2026 финансовом году около 44% денег будут приниматься через платежные шлюзы и агрегаторы, 34% — через QR-коды и 22% — через автоматы в точках продаж.

8 декабря в рамках своего заявления о денежно-кредитной политике государства глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что регулятор выпустит дискуссионный документ о цифровых платежах. В нем будут рассмотрены сборы, взимаемые по различным каналам, таким как кредитные и дебетовые карты, предоплаченные платежные инструменты (карты и кошельки) и UPI.

Чиновник отметил, что сборы, взимаемые при использовании различных способов цифровых платежей, должны быть разумными и доступными, но и «экономически выгодными» для поставщиков этих услуг.

The value of digital payments in India will grow three-fold from $300 billion in FY21 to $0.9-1 trillion in FY26, led by an increased adoption and rapid growth in Unified Payments Interface (UPI), according to a report by CLSA.

By @PriyankaIyer https://t.co/sSnQ97W4zd — Chandra R. Srikanth (@chandrarsrikant) December 14, 2021

В отчете прогнозируется, что рынок цифрового кредитования или «Покупай сейчас — заплати потом» (BNPL) в Индии вырастет в пять раз: с 15-20 млрд долларов в 2021 финансовом году до 90-100 млрд долларов к 2026-му.

Права человека должны стать «основной» частью взаимодействия США с Индией

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти выступил перед комитетом сената по международным отношениям во время слушаний по его утверждению в должности посла США в Индии. Он подчеркнул, что «основной» частью его работы в Нью-Дели станут права человека.

Отвечая на вопрос о том, как чиновник планирует сочетать необходимость стратегического и партнерского взаимодействия с Нью-Дели с защитой интересов простых индийцев, Гарсетти отметил, что отношения между странами основаны на приверженности демократии и гражданскому обществу.

«Это улица с двусторонним движением, и я намерен напрямую взаимодействовать с правозащитными организациями», — сказал он.

Сенатор Боб Менендес (демократ, представитель штата Нью-Джерси) указал на то, что по мере углубления отношений между Вашингтоном и Нью-Дели разногласия будут неизбежны. В частности, он сослался на покупку индийцами российского военного оборудования и «отступление от свободы слова и дискриминацию религиозных меньшинств».

При этом Менендес выразил надежду, что новый посол «будет откровенен с правительством Нарендры Моди не только в аспектах сотрудничества, но и в областях, вызывающих озабоченность».

Eric Garcetti, US President Joe Biden's nominee for next envoy to New Delhi, has said that he intends to double-down on Washington's efforts to strengthen India’s capacity to secure its borders.#World https://t.co/md3CZX7zQQ — IndiaToday (@IndiaToday) December 15, 2021

«Немногие державы более важны для будущего безопасности и процветания Америки, чем Индия», — заявил Гарсетти.

Он пообещал, что будет стремиться к продвижению общего видения «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона» и поддерживать торговлю, чтобы создать рабочие места для среднего класса в Америке. Также будущий посол заверил, что приложит все усилия для улучшения ситуации у границ Индии посредством координации борьбы с терроризмом, обмена информацией, совместных военных учений и патрулирования.

Эрик Гарсетти предположил, что важной задачей станет борьба с изменением климата, и упомянул свой опыт в такого рода работе — ранее он был председателем объединения мэров американских городов, противостоящих климатическим угрозам.

Индия должна перейти к разработке гиперзвуковых крылатых ракет — министр обороны Раджнатх Сингх

Страны, внедрившие оборонные инновации, смогут победить врагов и оставить свой след в истории, считает индийский министр обороны Раджнатх Сингх. Свое мнение он высказал на мероприятии Организации оборонных исследований и разработок (DRDO). Там глава Минобороны подчеркнул необходимость обеспечить Индии лидерство в области военных технологий.

По словам министра, системы противоракетной защиты с течением времени становятся все более и более эффективными.

«Чтобы сохранить минимальное сдерживание, мы должны немедленно подумать о разработке гиперзвуковых крылатых ракет. Это будет революционный шаг в нашем оборонном секторе», — указал он.

Сингх отметил, что многочисленные платформы, разработанные DRDO и переданные вооруженным силам страны, укрепили архитектуру безопасности Индии.

«Сегодня на поле битвы вышел новый воин под именем "технологии". То, как возросла их роль, удивительно и беспрецедентно», — подчеркнул министр.

“In order to maintain a MCD, #India must immediately think about hypersonic cruise missile development.”

Does the Defence Minister not know that his country already has a hypersonic cruise missile (BrahMos II) in final stages of development?https://t.co/cCq8Oshk42 — AEROSINT Division PSF (@PSFAERO) December 15, 2021

Индии нужен независимый регулирующий орган для надзора за крупными технологическими фирмами

Законодатель от правящей «Народной партии Индии» (Бхаратия Джаната) Сушил Моди заявил, что государству необходимо создать независимый регулирующий орган, который будет следить за распределением доходов между традиционными медиа-организациями страны и контролировать деятельность крупных технологических компаний: следить за тем, чтобы они выделяли надлежащие бюджетные ассигнования на «модерацию контента».

Сушил Моди обвинил Facebook в том, что компания не помечает поддельный и разжигающий ненависть контент, тем самым «подрывая безопасность» индийских пользователей. При этом парламентарий указал на то, что Google и Facebook вместе занимают около 75% рынка цифровой рекламы в стране.

«Facebook и Google зарабатывают больше, чем совокупный доход десяти крупнейших компаний из списка традиционных медиа. При этом Facebook выводит 90% валового дохода от рекламы в глобальную дочернюю фирму, в то время как Google India — 87%», — подчеркнул он.

Законодатель утверждает, что владельцы социальных сетей недостаточно платят печатным новостным агентствам за использование журналистского контента.

«Франция, Германия и Австралия уже законодательно закрепили смежные права, в соответствии с которыми такие платформы, как Google, вынуждены платить оффлайновым СМИ за использование их материалов», — сказал он.

BJP lawmaker @SushilModi on Tuesday said India needs an independent regulatory body that will regulate the activities of Big Tech firms



(@smritikak reports)https://t.co/YsPApi6UyZ — Hindustan Times (@htTweets) December 15, 2021

Экспорт Индии достигнет рекордных 400 млрд долларов

Министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что индийский экспорт товаров в текущем финансовом году достигнет рекордного уровня в 400 млрд долларов. Согласно предварительным данным, стоимость вывезенных за рубеж товаров в период с апреля по ноябрь 2021 года составила 262,46 млрд долларов, увеличившись на 50,71% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года.

Выступая на «Саммите партнерства» Конфедерации индийских промышленников, министр отметил, что импорт также растет и, таким образом, предоставляет другим странам возможности для расширения международной торговли. В период с апреля по ноябрь 2021 года он вырос на 75,39% — до 384,44 млрд долларов.

«Индия демонстрирует резкое восстановление экономики. Различные показатели указывают на подъем нашей промышленности, производственного сектора, сельского хозяйства, сектора технологий, а также на подготовку платформы для десятилетия огромного роста», — добавил он.

Гоял предложил сосредоточиться на нескольких областях для создания инклюзивной и устойчивой экосистемы в целях дальнейшего развития партнерских отношений с другими государствами. Среди наиболее приоритетных направлений: торговые соглашения, инвестиции и упрощение ведения бизнеса.

India's merchandise export is set to touch an all-time high of USD 400 billion during current financial year, driven by sharp uptick in shipment: @PiyushGoyal , Commerce and Industry minister@PiyushGoyalOffc @sarbanandsonwal @shippingcorp #Shipping #Growth #COVID19 pic.twitter.com/tAF4T3ZgI0 — Sea and Coast (@seaandcoast1) December 15, 2021

Индия голосует против проекта резолюции СБ ООН по климату

Представители Нью-Дели проголосовала против проекта резолюции Совета Безопасности ООН, в котором предпринималась попытка связать действия в области климата с проблемой безопасности.

Постоянный представитель Индии при Организации Объединенных Наций Т. С. Тирумурти заявил, что его страна всегда будет отстаивать интересы развивающегося мира, а потому у нее нет выбора, кроме как быть против этого документа.

Он, однако, сказал, что не должно быть никаких сомнений в решимости Нью-Дели бороться с изменением климата, и он «всегда будет поддерживать реальные действия и серьезную климатическую справедливость». Посол напомнил, что страны первого мира должны как можно скорее предоставить климатическое финансирование в размере 1 трлн долларов США.

«Развитые страны по большей части не выполнили своих обещаний», — добавил он.

#IndiainUNSC



Today, India???????? voted against a #UNSC draft resolution that attempted to securitize climate action and undermine the hard-won consensual agreements in Glasgow.



Watch Explanation of Vote by Permanent Representative @ambtstirumurti ⤵️ pic.twitter.com/jXMLA7lHnM — India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) December 13, 2021

Индия планирует пригласить президентов стран Центральной Азии на празднование Дня республики

Индия планирует пригласить президентов пяти центральноазиатских государств — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана — в качестве главных гостей на празднование Дня республики в 2022 году.

Официальное приглашение будет передано во время виртуальной встречи министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара с его коллегами из этих стран 18-19 декабря. Это будут третьи подобные переговоры глав МИД с 2019 года.

Учитывая положение дел в Кабуле, Центральная Азия стала острым вопросом для Индии. Региональная безопасность и Афганистан были основными темами для обсуждения со всеми центральноазиатскими партнерами Нью-Дели в прошлом году. Джайшанкар совершил визиты в Узбекистан и Таджикистан в начале этого года.

Если переговоры пройдут успешно и ситуация с COVID-19 позволит, президенты Казахстана (Касым-Жомарт Токаев), Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Таджикистана (Эмомали Рахмон), Туркменистана (Гурбангулы Бердымухамедов) и Кыргызстана (Садыр Жапаров) примут участие в праздновании 73-го Дня республики Индии.

Нью-Дели регулярно приглашает своих международных партнеров на крупные мероприятия. Лидеры Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) присутствовали на присяге премьер-министра Моди в 2014 году. В 2018 году десять стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) посетили празднование Дня республики.

Why India plans to invite heads of five Central Asian countries for 2022 Republic Day paradehttps://t.co/gkY31hLO8A pic.twitter.com/9sdRbV1HAn — Firstpost (@firstpost) December 14, 2021

Во время главного национального праздника в 2021 году Индия пригласила в качестве главного гостя премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Он принял приглашение, но быстрый рост случаев заболевания COVID-19 на родине вынудил его отменить поездку.

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