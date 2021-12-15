Песков допустил продолжение диалога Путина и Байдена

Москва, 15 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы США Джо Байдена о желании продолжить диалог с коллегой Владимиром Путиным. Он допустил такую возможность.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что стороны пока не обсуждали это детально.

«Возможность такая существует. Действительно может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет», — сказал Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости.

Ранее Джозеф Байден признался журналистам, что хотел бы продолжить диалог с Владимиром Путиным. Лидеры провели переговоры 7 декабря по видеосвязи.