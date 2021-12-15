Депутат Николя Бэ назвал Россию необходимым партнером Евросоюза в сфере энергобезопасности

Париж, 15 декабря. Евросоюз должен отказаться от многолетней холодной войны против России. С таким заявлением на заседании пленарной сессии ЕП выступил французский депутат Николя Бэ.

Политик в своем выступлении назвал Россию необходимым партнером ЕС в сфере энергобезопасности. Нынешний подход Брюсселя к Москве иррационален, считает депутат.

«Нам надо научиться вести с Россией диалог, чтобы приходить к взаимовыгодным соглашениям в сфере политики, экономики и торговли. Оставьте Россию в покое, если сами хотите спокойствия. К этому нас должна побуждать наша цивилизационная близость и общие интересы, в частности энергетические», — говорится в заявлении Николя Бэ.

Ранее стало известно, что несколько стран ЕС отказались от антироссийских санкций. Депутат Госдумы Юрий Швыткин счел это решение прагматичным.