Телеведущий Малахов показал, как его наказывает супруга Наталья Шкулева

Москва, 15 декабря. Известный российский телеведущий Андрей Малахов с юмором ответил на вопрос подписчиков об отношениях с супругой Натальей Шкулевой. Оказалось, что жена в качестве наказания ставит его в угол.

Один из фолловеров поинтересовался у Малахова, бьет ли его жена. Журналиста рассмешил этот вопрос, он творчески подошел к ответу.

«Наталья Шкулева использует другие методы», — заметил телеведущий.

Prt Scr instagram.com / @malakhov007

Один из самых успешных журналистов страны женился в 2011 году. Малахов взял в жены дочь медиамагната Виктора Шкулева. Эта пара — пример крайне закрытого брака двух светских людей.

Будущие супруги познакомились в стенах издательского дома Hearst Shkulev Media. Тогда телеведущий был главным редактором журнала Starhit, а Наталья издавала женский журнал Elle. Сначала их общение было рабочим, но впоследствии переросло в любовь. В 2017 году отношения пары еще больше укрепились — у Малахова и Шкулевой родился сын Александр, пишет Teleprogramma.pro.

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