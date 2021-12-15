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Associated Press: ВМС США испытали противолодочное лазерное оружие

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 19:07
Армия
Associated Press: ВМС США испытали противолодочное лазерное оружие
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 декабря. Военно-морские силы США провели успешные испытания лазерного оружия, которое предназначено для противодействия катерам-беспилотникам. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

В испытаниях был задействован корабль ВМС США USS Portland, на борту которого установлен лазер. В ходе стрельб демонстратор системы лазерного оружия LWSD (Laser Weapons System Demonstrator) поразил надводную учебную цель.

«Корабль ВМС США Portland провел тестовый выстрел из демонстрационной системы лазерного оружия по цели в Аденском заливе», — говорится в сообщении.

По данным издания, лазерное оружие может быть задействовано против дистанционно управляемых лодок со взрывчаткой, которые используют повстанцы-хуситы в Красном море.

Напомним, в начале октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает RT.

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