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Захарова анонсировала ответ России на высылку двух дипломатов из Германии

Политика
Захарова анонсировала ответ России на высылку двух дипломатов из Германии
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 15 декабря. Россия обязательно ответит на высылку двух сотрудников посольства из Германии. Об этом предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин объявит двух российских дипломатов персонами нон грата.

«Недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа. В ближайшее время будет сделано заявление на этот счёт», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Высылка связана с приговором суда по делу об убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Россиянин, обвиняемый в преступлении, получил пожизненный срок.

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захарова германия высылка Бербок
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