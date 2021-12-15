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Обособленное рабочее место становится новым трендом на рынке новостроек

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 19:03
Экономика
Обособленное рабочее место становится новым трендом на рынке новостроек
pexels.com  /  Burst

Москва, 15 декабря. Тренд на обустройство рабочего места в квартирах формируется на рынке новостроек. Потребность в этом возросла из-за роста популярности удаленной работы, сообщает «Интерфакс».

Директор по продукту «Сити-XXI век» Мария Могилевцева-Головина отметила, что за счет такой новации площадь жилья может увеличиться минимум на 6 кв. м.

«Возможно, это еще не полноценный кабинет, но точно обособленное пространство», — пояснила она.

Застройщики уже более полугода пытаются понять, как сопоставить потребность в рабочем месте с бюджетом для разных классов, сделав квартиры удобными и функциональными.

«Везде в ТЗ на проектирование мы даем такое задание. И это будет основной тренд также в 2022 году. Это повлечет увеличение бюджета сделки и рост средней площади квартиры», — рассказала эксперт.

На рынке сейчас много предложений, отличающихся проработкой фасадных и отделочных решений в разной стилистике и даже меблировке.

Стоимость новостроек уже увеличилась почти на 30% за год, а вторичного жилья — на 25%. Аналитики ожидают дальнейшего роста.

Сетевое издание INFOX ранее представило список вещей в интерьере, которые свидетельствуют о плохом вкусе, дешевят и портят вид жилья.

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Все новости / Экономика / Обособленное рабочее место становится новым трендом на рынке новостроек
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