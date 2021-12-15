«Новогодняя Маска» соберет звезд шоу и новых персонажей

Москва, 15 декабря. Праздничный выпуск шоу «Маска», готовящийся к Новому году, станет настоящим сюрпризом для поклонников проекта. Зрителей ждут выступления звезд программы и новых персонажей, чьи костюмы разрабатывались специально к празднику.

«Новогодняя Маска» выйдет в эфире на канале НТВ 31 декабря. Спецвыпуск продлится более пяти часов и станет самым длинным за всю историю проекта.

Праздничная передача соберет звезд, которые уже показывали свои таланты в первом и втором сезонах «Маски». Например, зрителей ждут номера от Ольги Бузовой в образе Розовой Пантеры, Анатолия Цоя в костюме Льва, Лариса Долиной в маске Оленя, Стаса Пьехи, перевоплотившегося в Неваляшку, и многих других.

Новыми персонажами для поклонников шоу станут Ежик, Мандарин, Часы, Мишка-хоккеист, Льдинка, Новогодний заяц, Белый тигр, Елочная игрушка, Новогодняя Елка и Санта Клаус, передает Teleprogramma.pro. Кто выступит в этих костюмах, пока неизвестно, но личности всех десяти участников раскроют в течение «Новогодней Маски».

Напомним, второй сезон шоу «Маска» завершился весной 2021 года. Победу в нем одержал певец Jony, выступавший в костюме Крокодила.