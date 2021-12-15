Популярный диджей стал лыжником и хочет представлять Ямайку на Олимпийских играх

Новая амбициозная цель не дает покоя ямайцу британского происхождения Бенджамину Александеру. Всю жизнь мужчина работал диджеем, колесил по миру, выступал на фестивалях, однако гастрольная деятельность утомила музыканта, и он решил кардинально поменять свой путь.

«Я увлекся лыжами всего пять лет назад, в 2016 году. Я начал так поздно, потому что никто из моей семьи, никто из моих друзей детства никогда не катался на лыжах. Когда я был диджеем и путешествовал по миру, многие люди вокруг меня обожали зимние виды спорта, постоянно звали меня покататься в горы, а я вообще не умел этого делать. Поэтому я поставил себе цель – научиться во что бы то ни стало», — рассказал Бенджамин.

Когда у Бенджамина стало получатся кататься с больших гор, ему пришла идея поучаствовать в Олимпийских играх и представить на этих мировых соревнованиях свою страну Ямайку, где никогда не было профессиональных горнолыжников. Новоиспеченный спортсмен отправился в Боснию и Герцеговину, и приступил к усердным тренировкам на трассах горы Яхорина.

«Быть чернокожим спортсменом на пороге квалификации к следующим Олимпийским играм — это очень важно. Мы живем в тот момент, когда все думают о разнообразии, и о том, как они могут показать, что их отрасли, их спорт или их интересы привлекают очень разных людей, и благодаря этому я получил много внимания и поддержки на моем пути», — отметил лыжник.

Сейчас экс-диджей пытается получить квалификацию на гонках в Черногории, Боснии и Польше и надеется занять свое место на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.