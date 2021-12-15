Германия объявит двух россиян персонами нон грата

Берлин, 15 декабря. Германия планирует объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства России. Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Это произойдет из-за приговора по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Как только суд озвучил решение, МИД Германии вызвал российского посла.

«Послу сообщили, что два представителя дипломатического персонала российского посольства объявляются нежелательными персонами», — сообщила журналистам Бербок.

Она добавила, что диалог Москвы и Берлина может осложниться.

Высший суд Берлина признал виновным россиянина, которому вменяют убийство Хангошвили. Ему дали пожизненный срок.