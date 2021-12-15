Благотворительный фонд МУС оказывает помощь жертвам сексуального насилия в ЦАР

Банги, 15 декабря. Благотворительный фонд Дени Муквеге оказывает психологическую и юридическую помощь жертвам сексуального насилия, пострадавшим во времена вооруженных конфликтов в ЦАР. Организация работает под эгидой Международного уголовного суда (МУС), сообщает Ndjoni Sango.

В настоящее время сотрудники общества ведут около 400 человек, получивших травмы от действий членов различных группировок в период с 2002 по 2013 год.

«Наша программа финансируется Международным уголовным судом и направлена на оказание поддержки жертвам сексуального насилия. Это многолетняя инициатива, состоящая из пяти проектов, некоторые из которых реализуются в некоторых городах и провинциях, а также в столице страны. Мы оказываем психологическую, юридическую, а в некоторых случаях и финансовую помощь, если человеку необходимо вновь интегрироваться в общество», — заявил директор центральноафриканского отделения организации Дени Дембеле.

Фонд Муквеге опирается на работу ранее существовавшего общества, сотрудники которого занимались выявлением жертв насилия. Оно также действовало при непосредственной финансовой поддержке МУС.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«Мы унаследовали проект, на балансе которого состояло 200 человек, и продолжили оказывать им помощь. Со временем добавлялись новые и новые люди. Организация проводит идентификационное профилирование со своими сотрудниками, называемыми APS. Они являются профессиональными психологами», — заключил Дембеле.

В середине сентября руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) вывело из Центральноафриканской Республики 450 габонских миротворцев. Решение приняли на фоне многочисленных сообщений о преступлениях, которые совершали «голубые каски», в частности, их обвиняли в сексуальном насилии по отношению к местным жителям.