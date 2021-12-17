Искусственная или натуральная: экозащитница рассказала, какая новогодняя елка экологичнее

Россияне в своих предпочтениях при выборе новогодней елки делятся на два лагеря: одни отдают предпочтение искусственной, другие — живой. Зачастую и те, и другие аргументируют это заботой о природе. Поклонники натуральной ели говорят, что отслужившее свой срок дерево можно отдать на переработку. Обладатели искусственного символа Нового года приводят аргумент, что такая ель может радовать глаз с десяток лет, забывая, что производство пластика сложно назвать экологичным. Кто из них прав и какая елка действительно безопасна с точки зрения экологии, в беседе с ФАН рассказала эксперт экологического движения «Раздельный сбор» Анна Гаркуша.

Федеральное агентство новостей /

Специалист подчеркнула, что однозначного ответа на вопрос — покупка какой ели целесообразнее: искусственной или живой — нет. Все зависит от того, как используется и утилизируется новогодний символ.

«Правда, как обычно, где-то посередине. На своем опыте могу сказать, что я использую искусственную елку, но куплена она была 15 лет назад. Если бы каждый год моя семья покупала живую ель, считайте, что просто так ради двух праздничных недель были бы срублены 15 деревьев. Считаю, что это было бы хуже. Ведь елка не вырастает ни за год, ни за два — это долгая история. Кроме того, не все елки, отжившие свой срок, попадают в пункты приема на переработку. Граждане их зачастую просто выбрасывают», — сказала специалист.

С искусственными елками тоже не все так просто, мода на форму, цвет и размер новогоднего символа меняется. Не каждый готов десятилетиями лицезреть одну и ту же ель. Как итог, пусть спустя и чуть большее время, но пластиковые красавицы тоже оказываются на мусорном полигоне. Однако, по мнению эксперта, есть и другой вариант отпраздновать Новый год с елкой и без вреда для экологии.

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«Многие люди уже пришли к тому, что новогодняя елка — это символ. А символ можно сделать из чего угодно: хоть из гирлянд на стене, хоть в виде инсталляции из стремянки и украшений. Ведь за рубежом, где нет елей, украшают на Новый год пальмы. Смысл в том, чтобы с помощью украшений создать атмосферу праздника. В крайнем случае можно использовать еловые ветви, для этого не обязательно рубить дерево. Если мы хотим как-то действительно улучшить экологическую обстановку, надо искать новые пути и методы», — заключила Гаркуша.

Ранее заведующий кафедрой биогеографии и охраны природы СПбГУ Александр Егоров рассказал, как ухаживать за новогодней елью в горшке, чтобы весной она могла украсить дачный участок. По словам биолога, из-за сухого воздуха дома живому дереву требуется опрыскивание водой, а после новогодних праздников до момента высадки в грунт ель лучше хранить на балконе.