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Центральноафриканская Республика запустила производство водки по российской технологии

Весь мир
Центральноафриканская Республика запустила производство водки по российской технологии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 15 декабря. В Центральноафриканской Республике запустили производство водки Wa Na Wa по российской технологии. Продукция уже продается в магазинах страны, сообщает Le Potentiel Centrafricain.

Журналисты отмечают, что изготовитель запустил серьезную рекламную кампанию, плакаты и постеры развешены во всех районах столицы республики. В Банги также организованы пункты бесплатной дегустации напитка.

«Население ЦАР несколько десятилетий жаловалось на плохое качество производимого алкоголя, но после того как началась продажа Wa Na Wa, отношение жителей изменилось. Они удовлетворены и это можно только приветствовать.

Видно, что изготовитель заинтересован в выпуске первосортного спиртного», — пишут сотрудники СМИ.

В Le Potentiel Centrafricain подчеркнули, что компания-производитель соблюдает все необходимые нормы и оплачивает налоги, демонстрируя уважение к властям и серьезность подхода в работе.

Центральноафриканская Республика запустила производство водки по российской технологии
pixabay.com/PD /

«Водка — это высококачественный российский напиток, который употребляли везде, кроме Центральноафриканской Республики. Она не идет ни в какое сравнение с тем, что продается на рынках.

На мой взгляд, она и виски в чем-то похожи, но разница в том, что виски обжигает язык и оставляет горечь, в то время как водка мягкая и вкусная», — рассказал журналистам Эрве, один из потребителей.

В магазинах Банги бутылка стоит около 5000 франков КФА, это чуть больше 600 рублей. Как считают местные чиновники, производство исконно русского спиртного благоприятно сказывается на экономике ЦАР, а также повышает конкурентоспособность республики на рынке напитков.

Ранее стало известно, что российские предприниматели поспособствуют развитию наиболее важных сфер жизни ЦАР.

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