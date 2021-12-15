Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 19:41
19:39
Общество
Госдума приняла закон об упрощенной идентификации человека по водительским правам
19:36
Армия
Читатели Daily Express высмеяли «наполеоновские амбиции» ВМС Франции в Черном море
19:35
Общество
Уфимский врач Биктимиров избавил пациентов от фантомных болей с помощью электродов
19:34
Происшествия
Сбившего насмерть дочь экс-министра Татарстана водителя отправили в колонию
19:33
Экономика
Недельная инфляция в России составила 0,06%
19:30
Общество
Арабскую каллиграфию включили в список ЮНЕСКО
19:30
Общество
Петербуржцы потребовали от властей города результат, а не фальшивые отчеты об уборке снега
19:28
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газового баллона в Сургуте
19:28
Общество
Популярный диджей стал лыжником и хочет представлять Ямайку на Олимпийских играх
19:27
Весь мир
Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стивен Хокинг предсказал человечеству восстание машин, дефицит ресурсов и смерть от жары

Общество
Стивен Хокинг предсказал человечеству восстание машин, дефицит ресурсов и смерть от жары
cern.ch  /  CERN

Москва, 15 декабря. Топ-7 самых страшных прогнозов известного космолога, физика-теоретика Стивена Хокинга появились в Сети. Ученый представил свои предсказания с научной точки зрения.

На первом месте в списке оказалась гибель человечества от жары. Глобальное потепление спровоцируют не природные явления, а промышленная революция. В будущем климат Земли станет схож с условиями на Венере: температура на планете достигнет +250 градусов. Кислотные дожди тоже могут стать угрозой человечеству.

Вторую строчку занял выход искусственного интеллекта из-под контроля. Хокинг заявил, что компьютеры начнут самосовершенствоваться — это приведет к «бесконечному апгрейду». Если этого не случится, современные технологии станут причиной деградации человека.

Стивен Хокинг предсказал человечеству восстание машин, дефицит ресурсов и смерть от жары
pixabay.com /

На третьем месте оказалось восстание машин, которые смогут обогнать людей по интеллектуальным возможностям в ближайшие 100 лет. Хокинг посоветовал населению Земли готовить отступные пути в виде колонизации других планет.

Четвертое место — гибель Земли из-за большого адронного коллайдера. По мнению астрофизика, он поглотит планету, или даже всю Вселенную, после чего перейдет в новое физическое состояние.

Стивен Хокинг предсказал человечеству восстание машин, дефицит ресурсов и смерть от жары
wikipedia.org / SimonWaldherr / CC BY-SA 4.0

В список угроз человечеству также вошли столкновение Земли с астероидом и порабощение населения инопланетянами. Список предсказаний теоретика завершает дефицит ресурсов на голубой планете.

Теорию Стивена Хокинга об аномальных свойствах черных дых смогли доказать специалисты из Университета Сассекса. Физик сообщал, что от указанных космических объектов исходят тепловые волны.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Стивен Хокинг предсказал человечеству восстание машин, дефицит ресурсов и смерть от жары
хокинг человечество предсказания
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать