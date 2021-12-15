Стивен Хокинг предсказал человечеству восстание машин, дефицит ресурсов и смерть от жары

Москва, 15 декабря. Топ-7 самых страшных прогнозов известного космолога, физика-теоретика Стивена Хокинга появились в Сети. Ученый представил свои предсказания с научной точки зрения.

На первом месте в списке оказалась гибель человечества от жары. Глобальное потепление спровоцируют не природные явления, а промышленная революция. В будущем климат Земли станет схож с условиями на Венере: температура на планете достигнет +250 градусов. Кислотные дожди тоже могут стать угрозой человечеству.

Вторую строчку занял выход искусственного интеллекта из-под контроля. Хокинг заявил, что компьютеры начнут самосовершенствоваться — это приведет к «бесконечному апгрейду». Если этого не случится, современные технологии станут причиной деградации человека.

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На третьем месте оказалось восстание машин, которые смогут обогнать людей по интеллектуальным возможностям в ближайшие 100 лет. Хокинг посоветовал населению Земли готовить отступные пути в виде колонизации других планет.

Четвертое место — гибель Земли из-за большого адронного коллайдера. По мнению астрофизика, он поглотит планету, или даже всю Вселенную, после чего перейдет в новое физическое состояние.

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В список угроз человечеству также вошли столкновение Земли с астероидом и порабощение населения инопланетянами. Список предсказаний теоретика завершает дефицит ресурсов на голубой планете.

Теорию Стивена Хокинга об аномальных свойствах черных дых смогли доказать специалисты из Университета Сассекса. Физик сообщал, что от указанных космических объектов исходят тепловые волны.