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Прекращение поддержки ЕС не повлияет на организацию местных выборов в ЦАР

Весь мир
Прекращение поддержки ЕС не повлияет на организацию местных выборов в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 15 декабря. Угрозы приостановления поддержки со стороны Европейского Союза не окажут влияния на организацию выборов в местные органы власти ЦАР. Об этом сообщило Radio Lengo Songo со ссылкой на заявление председателя Национального избирательного управления (ANE) Матиаса Бартелеми Моруба.

Как стало известно, на протяжении последних трех дней политические деятели и представители гражданского общества Центральноафриканской Республики обсуждали проблемы и спорные ситуации, возникавшие во время голосования в 2020 году.

«В ходе рассмотрения прошлогодних результатов даны рекомендации по успешному проведению предстоящих выборов», — сообщили ведущие радиостанции.

Председатель ANE Матиас Бартелеми Моруба заверил национальную и международную общественность в том, что прозвучавшие со стороны Европейского союза угрозы приостановления поддержки Банги не окажут влияния на организацию предстоящего голосования в муниципальные органы власти.

Прекращение поддержки ЕС не повлияет на организацию местных выборов в ЦАР
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

«ЕС является особым партнером Национального избирательного управления и правительства ЦАР, но сегодня больше не учитывается его вклад. Мы в силах самостоятельно справиться с возникающими проблемами и грамотно организовать все необходимые процедуры

Избранные будут непосредственно отчитываться перед населением, а оно, как все мы прекрасно знаем, является рычагом развития нашего государства. Вот что очень важно», — сказал он.

Выборы президента и депутатов Национальной ассамблеи в Центральноафриканской Республике состоялись 27 декабря 2020 года.

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