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Загаданные под бой курантов мечты сбудутся у пяти знаков зодиака

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 18:37
Общество
Загаданные под бой курантов мечты сбудутся у пяти знаков зодиака
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Москва, 15 декабря. Астрологи посоветовали пяти знакам зодиака загадать желание под бой новогодних курантов, эти мечты обязательно сбудутся.

Прошедший год принес людям, рожденным под знаком Овна много проблем — исчезла удача, снизились доходы. Вдохновение и оптимизм резко упали почти к нулю. Однако Овны не впали в депрессию, не сложили руки и не стали жаловаться на горькую долю. Они решительно шли вперед, даже по «черной полосе».

«Вселенная отблагодарит их за трудолюбие и терпение, позволив символу 2022 году Водяному Тигру исполнить их новогодние желания вне зависимости от возраста и пола», — пишет INFOX.

Текущий год был непростым и для Близнецов, однако ближе к праздникам к представителям этого знака вернется былая уверенность и покой. Их взгляд в будущее наполнится оптимизмом. Астрологи советуют Близнецам обязательно загадать желание за новогодним столом, большая вероятность, что оно сбудется.

Загаданные под бой курантов мечты сбудутся у пяти знаков зодиака
Кенозерский национальный парк / Дмитрий Бастет

Креативные Львы в 2022 году получат желаемое — успех, славу и обожание. Весь прошедший год рожденные в этом созвездии строили фундамент для светлого будущего. Вселенная готова исполнить главные новогодние желания, закрепив успех Львов.

Романтичные Стрельцы меньше всего пострадали от тягот 2021 года, и все благодаря неуемному оптимизму. Вселенная отблагодарит Стрельцов за веру в лучшее и исполнит их новогодние мечты.

Загаданные под бой курантов мечты сбудутся у пяти знаков зодиака
pixabay.com /

Водолеи провели год в преодолении препятствий, чередуя успехи и неудачи. Однако конец года ознаменуется для них верой, что «черная полоса» закончилась. Превращения начнутся прямо в новогоднюю ночь.

«Кого-то ждут важные слова любимого человека, после которых судьба изменится резко и бесповоротно. А кто-то из Водолеев увидит свет в конце тоннеля в своих финансовых делах», — предсказали астрологи.

В конце 2021 года Юпитер сменил ретроградное движение на директное и поменял созвездие, перейдя из Козерога в Водолея, и до апреля 2022 года будет нести определенные энергии. Астрологи рассказали, что это значит для каждого знака зодиака.

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