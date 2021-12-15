Загаданные под бой курантов мечты сбудутся у пяти знаков зодиака

Москва, 15 декабря. Астрологи посоветовали пяти знакам зодиака загадать желание под бой новогодних курантов, эти мечты обязательно сбудутся.

Прошедший год принес людям, рожденным под знаком Овна много проблем — исчезла удача, снизились доходы. Вдохновение и оптимизм резко упали почти к нулю. Однако Овны не впали в депрессию, не сложили руки и не стали жаловаться на горькую долю. Они решительно шли вперед, даже по «черной полосе».

«Вселенная отблагодарит их за трудолюбие и терпение, позволив символу 2022 году Водяному Тигру исполнить их новогодние желания вне зависимости от возраста и пола», — пишет INFOX.

Текущий год был непростым и для Близнецов, однако ближе к праздникам к представителям этого знака вернется былая уверенность и покой. Их взгляд в будущее наполнится оптимизмом. Астрологи советуют Близнецам обязательно загадать желание за новогодним столом, большая вероятность, что оно сбудется.

Кенозерский национальный парк / Дмитрий Бастет

Креативные Львы в 2022 году получат желаемое — успех, славу и обожание. Весь прошедший год рожденные в этом созвездии строили фундамент для светлого будущего. Вселенная готова исполнить главные новогодние желания, закрепив успех Львов.

Романтичные Стрельцы меньше всего пострадали от тягот 2021 года, и все благодаря неуемному оптимизму. Вселенная отблагодарит Стрельцов за веру в лучшее и исполнит их новогодние мечты.

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Водолеи провели год в преодолении препятствий, чередуя успехи и неудачи. Однако конец года ознаменуется для них верой, что «черная полоса» закончилась. Превращения начнутся прямо в новогоднюю ночь.

«Кого-то ждут важные слова любимого человека, после которых судьба изменится резко и бесповоротно. А кто-то из Водолеев увидит свет в конце тоннеля в своих финансовых делах», — предсказали астрологи.

В конце 2021 года Юпитер сменил ретроградное движение на директное и поменял созвездие, перейдя из Козерога в Водолея, и до апреля 2022 года будет нести определенные энергии. Астрологи рассказали, что это значит для каждого знака зодиака.