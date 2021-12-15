Власти ЦАР и ОАЭ договорились развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах

Банги, 15 декабря. Вице-президент ОАЭ Мухаммад бин Рашид аль-Мактум подтвердил главе Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера нацеленность на развитие двусторонних отношений в разных сферах. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Лидер ЦАР встретился с его высочеством шейхом Мохаммедом, эмиром Дубая в кулуарах Гран-при "Формулы-1" в столице Абу-Даби. В ходе беседы политики подчеркнули глубину и важность усилий по укреплению взаимодействия дружественных народов. Представитель ОАЭ пожелал Фостен-Арканжу Туадера успехов в реформировании республики и полном восстановлении стабильности», — сообщили сотрудники издания.

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Во время обсуждений политики затронули важные аспекты жизни ЦАР. В частности, руководство Объединенных Арабских Эмиратов заявило о необходимости модернизации сферы образования, технологической отрасли, а также сектора здравоохранения, как важнейшей основы для достижения устойчивого развития.

«Президент Центральноафриканской Республики выразил признательность шейху Мохаммеду за вдохновляющую модель, представленную ОАЭ и за позитивный вклад, который Абу-Даби внес в решение многих трансграничных глобальных проблем», — заключили ведущие Radio Lengo Songo.

Ранее сообщалось, что Фостен-Арканж Туадера посетил Всемирную выставку Dubai Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах, где принял участие в Национальном дне ЦАР.