Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 19:41
19:39
Общество
Госдума приняла закон об упрощенной идентификации человека по водительским правам
19:36
Армия
Читатели Daily Express высмеяли «наполеоновские амбиции» ВМС Франции в Черном море
19:35
Общество
Уфимский врач Биктимиров избавил пациентов от фантомных болей с помощью электродов
19:34
Происшествия
Сбившего насмерть дочь экс-министра Татарстана водителя отправили в колонию
19:33
Экономика
Недельная инфляция в России составила 0,06%
19:30
Общество
Арабскую каллиграфию включили в список ЮНЕСКО
19:30
Общество
Петербуржцы потребовали от властей города результат, а не фальшивые отчеты об уборке снега
19:28
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газового баллона в Сургуте
19:28
Общество
Популярный диджей стал лыжником и хочет представлять Ямайку на Олимпийских играх
19:27
Весь мир
Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти ЦАР и ОАЭ договорились развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах

Весь мир
Власти ЦАР и ОАЭ договорились развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах
pixabay.com  / 

Банги, 15 декабря. Вице-президент ОАЭ Мухаммад бин Рашид аль-Мактум подтвердил главе Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера нацеленность на развитие двусторонних отношений в разных сферах. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«Лидер ЦАР встретился с его высочеством шейхом Мохаммедом, эмиром Дубая в кулуарах Гран-при "Формулы-1" в столице Абу-Даби. В ходе беседы политики подчеркнули глубину и важность усилий по укреплению взаимодействия дружественных народов.

Представитель ОАЭ пожелал Фостен-Арканжу Туадера успехов в реформировании республики и полном восстановлении стабильности», — сообщили сотрудники издания.

Власти ЦАР и ОАЭ договорились развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах
facebook.com / @Renaissance.cf

Во время обсуждений политики затронули важные аспекты жизни ЦАР. В частности, руководство Объединенных Арабских Эмиратов заявило о необходимости модернизации сферы образования, технологической отрасли, а также сектора здравоохранения, как важнейшей основы для достижения устойчивого развития.

«Президент Центральноафриканской Республики выразил признательность шейху Мохаммеду за вдохновляющую модель, представленную ОАЭ и за позитивный вклад, который Абу-Даби внес в решение многих трансграничных глобальных проблем», — заключили ведущие Radio Lengo Songo.

Ранее сообщалось, что Фостен-Арканж Туадера посетил Всемирную выставку Dubai Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах, где принял участие в Национальном дне ЦАР.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти ЦАР и ОАЭ договорились развивать двустороннее сотрудничество в разных сферах
сотрудничество оаэ африка поддержка цар туадера
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать