Бывшая жена Шаляпина озвучила причину разрыва с новым возлюбленным

Москва, 15 декабря. Бывшая жена певца Прохора Шаляпина, бизнесвумен Лариса Копенкина объяснила, почему рассталась с новым возлюбленным, с которым они едва не сыграли свадьбу. Жених предпринимательницы оказался не тем, за кого себя выдает.

Копенкина готовилась выйти замуж за Василия Райского, который называл себя бизнесменом и долларовым миллионером. Однако недавно на шоу «Прямой эфир», выяснилось, что мужчина приукрасил свою биографию для бизнесвумен. Например, в прошлом у нового возлюбленного предпринимательницы были проблемы с законом, которые он скрывал.

Узнав правду об избраннике, экс-супруга Шаляпина не захотела связывать с ним жизнь. Копенкина озвучила причину разрыва с Райским в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

«Я решила, что его недостойна. Пусть найдет кого-нибудь получше. С его-то биографией. Куда уж мне до него», — заявила бизнесвумен.

Райский в свое оправдание говорил на телешоу, что его подставили. Мужчина заявлял об очень сильной любви к Копенкиной, но, похоже, она ему не поверила.

Несостоявшийся муж скрывал от предпринимательницы еще один неприятный факт. Бизнесвумен выяснила, что ее избранник состоит в браке, пишут «Дни.ру». Это оскорбило экс-супругу Шаляпина, поэтому попытки возлюбленного вернуть ее не увенчались успехом.

Лариса Копенкина буквально сбежала со свадьбы с Райским, не появившись на торжестве в назначенное время. После этого женщина отправилась в путешествие по Кавказу.