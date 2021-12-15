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Пресс-секретарь главы ЦАР осудил ЕС за антироссийские санкции

Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР осудил ЕС за антироссийские санкции
Федеральное агентство новостей  /  Александр Рычков

Банги, 15 декабря. Представитель президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем подверг резкой критике решение Европейского союза о введении санкций против «ЧВК Вагнера», сообщает Radio Lengo Songo.

Пресс-секретарь главы ЦАР считает кампанию ЕС несправедливой и направленной против всех граждан РФ.

«Европейские чиновники подразумевают под сотрудниками частной военной компании всех русских. Санкции направлены на очернение работы наших союзников, которые оказывают помощь в обучении правительственной армии (FACA). Она уже является одной из сильнейших в регионе и произошло это именно благодаря специалистам из России», — сказал Мокпем.

Таким образом пресс-секретарь президента ЦАР поддержал мнение главы Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александра Иванова, также выступившего с осуждением введенных послами ЕС ограничений.

Пресс-секретарь главы ЦАР осудил ЕС за антироссийские санкции
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

«Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы. Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлением. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике, и мы добились значительных результатов.

В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто. Я считаю, что российские специалисты могут также эффективно работать в любой стране. Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации», — заявил он.

По мнению политолога Ивана Аркатова, ограничительные меры основаны на выдуманных историях и вбросах, а известный социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает резолюцию Европарламента инструментом политического давления на РФ.

 

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