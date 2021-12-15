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Кедми: политика России в области ядерного сдерживания вызывает страх у США

Армия
Кедми: политика России в области ядерного сдерживания вызывает страх у США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 декабря. США пытаются выяснить пределы терпения России. Именно поэтому глава Белого дома Джо Байден заявляет о желании добиться «определенности» в отношениях с Москвой. К такому выводу пришел израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми.

По его словам, научный прогресс позволяет увеличивать точность и мощность оружия. Так, новые американские атомные бомбы, которые Вашингтон размещает в Германии, имеют мощность 0,3 килотонны, что позволяет гарантировано уничтожить любой военный объект. Подобным ядерным зарядом можно оснастить танковый или артиллерийский снаряд, передает «Политика Сегодня».

«Можно сосредоточиться на стратегических целях, а не уничтожать весь город. Тогда ущерб окружающей среде будет намного меньше», — пояснил Кедми.

Он также напомнил, что ранее Россия изменила подход к ядерному сдерживанию. При этом президент РФ Владимир Путин отмечал, что атакующая страна будет уничтожена раньше, чем выпущенные ею ракеты достигнут российской территории. Все это вызывает серьезную озабоченность в США.

«Теперь американцы хотят узнать, что им нельзя делать, чтобы не было того, чем мы угрожаем. Это хочет выяснить Байден на переговорах с Путиным», — добавил политолог.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что ядерная триада России находится в постоянной готовности к боевому применению, обеспечивая сдерживание потенциального противника. По его словам, в настоящее время к использованию готовы свыше 95% пусковых установок наземных стратегических ядерных сил.

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