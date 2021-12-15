Видео сожжения французского флага в ЦАР набирает популярность в соцсетях

Банги, 15 декабря. В Сети набирает популярность видеоролик, на котором жители Центральноафриканской Республики сжигают флаг Франции после митинга у посольства бывшей метрополии.

Запись опубликована на странице общественной группы Les Républicains в Facebook. За несколько дней пост положительно оценили более четырех тысяч пользователей, они же оставили почти 800 комментариев, в которых благодарят соотечественников, проявивших инициативу.

«Присоединяюсь к армии моих братьев, пытающихся освободить Африку от влияния Франции», — написал Тантамани Чабака. «Да здравствует Африка», — вторит ему Семира Якаву. «Спасибо друзья, огромное вам спасибо», — поблагодарил соотечественников Ксавье Йинкабе.

Ролик также распространился в Twitter с подписью: «Искреннее отношение жителей Центральноафриканской Республики к политике Франции».

C'est l'attitude sincère des Centrafricains envers la France???????????????????????? pic.twitter.com/z0wvtxJQ78 — Manuella Mokwapi (@DouceMani) December 9, 2021

Таким образом население выражает недовольство хищнической политикой Парижа и его попытками вмешаться во внутренние дела ЦАР и других государств региона.

Во время последних демонстраций у посольства бывшей метрополии участники акции протеста принесли плакаты с надписями: «Франция поддерживает терроризм!», «Франция, уходи!». Они потребовали ее представителей немедленно покинуть страну. В ЦАР уверены, что реальную помощь в сохранении суверенитета государства и противодействии группировок боевиков республике оказывают российские инструкторы, которые занимаются подготовкой правительственной армии (FACA), а также союзники из Руанды.