Помощник госсекретаря США Донфрид передаст идеи России о гарантиях безопасности в США и ЕС

Москва, 15 декабря. Американский дипломат Карен Донфрид после визита в Россию намерена посетить Брюссель. Она пообещала передать идеи Москвы о гарантиях безопасности в США и Евросоюз.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков попросил меня о встрече, чтобы поделиться предложением Москвы о европейской безопасности. Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее Козак и Донфрид договорились продолжить диалог по реализации Минских соглашений. Контакты будут развиваться с учетом предложения президента США Джо Байдена по предоставлению Донбассу особого статуса до урегулирования ситуации на востоке Украины.