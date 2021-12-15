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Помощник госсекретаря США Донфрид передаст идеи России о гарантиях безопасности в США и ЕС

  /   Обновлено: 15 декабря 2021 18:25
Политика
Помощник госсекретаря США Донфрид передаст идеи России о гарантиях безопасности в США и ЕС
pxhere.com  /  CC0 Public Domain

Москва, 15 декабря. Американский дипломат Карен Донфрид после визита в Россию намерена посетить Брюссель. Она пообещала передать идеи Москвы о гарантиях безопасности в США и Евросоюз.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

«Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков попросил меня о встрече, чтобы поделиться предложением Москвы о европейской безопасности. Я передам эти идеи в Вашингтон, а также поделюсь ими с нашими союзниками и партнерами», — говорится в сообщении дипломата.

Ранее Козак и Донфрид договорились продолжить диалог по реализации Минских соглашений. Контакты будут развиваться с учетом предложения президента США Джо Байдена по предоставлению Донбассу особого статуса до урегулирования ситуации на востоке Украины.

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Все новости / Политика / Помощник госсекретаря США Донфрид передаст идеи России о гарантиях безопасности в США и ЕС
россия сша донфрид
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