Реставратор нашла в платье дочери российского императора 118-летнюю конфету и лизнула ее

Санкт-Петербург, 15 декабря. Реставратор Галина Георгиевна нашла в платье дочки российского императора Александра III конфету, которая хранилась в рукаве 118 лет. Специалист по историческим костюмам определила предмет на вкус.

Галина Георгиевна подготавливала платье Ксении Александровны для выставки. Наряд был в хорошем состоянии, поскольку девушка одевала его всего один раз, на бал в 1903 году. При осмотре рукава реставратор нашла необычный камушек и лизнула его.

«Я это нечто лизнула, получилось сладенько во рту», — прокомментировала Галина Георгиевна.

Известный индийский производитель сладостей премиум-класса представил уникальный деликатес — конфеты, выполненные из ингредиентов, привезенных со всех концов света. Килограмм экзотического блюда обойдется сладкоежкам в 584 евро.

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