Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 декабря 19:40
19:39
Общество
Госдума приняла закон об упрощенной идентификации человека по водительским правам
19:36
Армия
Читатели Daily Express высмеяли «наполеоновские амбиции» ВМС Франции в Черном море
19:35
Общество
Уфимский врач Биктимиров избавил пациентов от фантомных болей с помощью электродов
19:34
Происшествия
Сбившего насмерть дочь экс-министра Татарстана водителя отправили в колонию
19:33
Экономика
Недельная инфляция в России составила 0,06%
19:30
Общество
Арабскую каллиграфию включили в список ЮНЕСКО
19:30
Общество
Петербуржцы потребовали от властей города результат, а не фальшивые отчеты об уборке снега
19:28
Происшествия
ФАН публикует фото с места взрыва газового баллона в Сургуте
19:28
Общество
Популярный диджей стал лыжником и хочет представлять Ямайку на Олимпийских играх
19:27
Весь мир
Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Реставратор нашла в платье дочери российского императора 118-летнюю конфету и лизнула ее

Общество
Реставратор нашла в платье дочери российского императора 118-летнюю конфету и лизнула ее
unsplash.com  /  Claudiu Hegedus

Санкт-Петербург, 15 декабря. Реставратор Галина Георгиевна нашла в платье дочки российского императора Александра III конфету, которая хранилась в рукаве 118 лет. Специалист по историческим костюмам определила предмет на вкус.

Галина Георгиевна подготавливала платье Ксении Александровны для выставки. Наряд был в хорошем состоянии, поскольку девушка одевала его всего один раз, на бал в 1903 году. При осмотре рукава реставратор нашла необычный камушек и лизнула его.

«Я это нечто лизнула, получилось сладенько во рту», — прокомментировала Галина Георгиевна.

Известный индийский производитель сладостей премиум-класса представил уникальный деликатес — конфеты, выполненные из ингредиентов, привезенных со всех концов света. Килограмм экзотического блюда обойдется сладкоежкам в 584 евро.

Таможенники аэропорта Пулково задержали петербуржца с 30 коробками конфет, передает «Петербургский дневник». Сладости мужчина привез из Перу, а начинкой для них был кокаин.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Реставратор нашла в платье дочери российского императора 118-летнюю конфету и лизнула ее
платье конфета реставратор
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать