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МИД Франции выступил за возобновление «нормандского формата» по Украине

Политика
МИД Франции выступил за возобновление «нормандского формата» по Украине
wikipedia.org  /  Жан-Ив Ле Дриан

Париж, 15 декабря. Возобновление «нормандского формата» необходимо для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время выступления в Сенате.

По словам главы МИД, сейчас необходимо возобновить проведение содержательных переговоров по политическому решению украинского вопроса.

«Для этого возобновить "нормандский формат", логику Минских соглашений, логику соглашений, заключенных в Париже в декабре 2019 года», — сказал французский дипломат.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц до этого призвал стороны вернуться к «нормандскому формату» для помощи Украине, передает телеканал «360».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что страны НАТО продолжают наращивать поставки вооружений на Украину. По ее словам, недавно Вашингтон поставил Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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Все новости / Политика / МИД Франции выступил за возобновление «нормандского формата» по Украине
украина донбасс франция мид
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