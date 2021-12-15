Пятилетний мальчик из Сиднея заказал отцу на работу сладостей на 63 тысячи рублей

Канберра, 15 декабря. Маленький австралиец случайно заказал от имени отца сладостей на 63 тысячи рублей в магазине мороженого.

Ребенок играл в телефоне отца и заказал через приложение UberEats итальянское мороженое на 1200 австралийских долларов, что соответствует 63 тысячам российских рублей. В качестве адреса для доставки была указана работа отца. Ему пришлось расплатиться за все сладости, которые выбрал его пятилетний сын.

История была рассказана в Instagram магазином десертов Джелато Мессина. Подписчики высказали свои версии того, как нужно поступить с ребенком. Звучали предложения лишить мальчика мороженого и забрать деньги из его копилки.

Мороженое периодически фигурирует в различных списках происшествий и криминальной хронике. Так, двоих жителей Подмосковья задержали за кражу этого продукта на сумму 37 тысяч рублей, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Врач-диетолог Прунцева назвала противопоказания для употребления сладости. По ее мнению, мороженое нежелательно есть людям с патологиями ЛОР-органов, а также при больном желудке и кишечнике.