The Washington Times: Байден с «отвисшей челюстью» наблюдал за переходом Крыма России в 2014 году

Вашингтон, 15 декабря. Президент США Джо Байден был настолько впечатлен действиями России по Крыму, что у него буквально отвисла челюсть. В этом уверены журналисты The Washington Times.

В последние дни глава Белого сделал два значительных шага против РФ и Китая: он пригрозил Москве очередными санкциями и пригласил представителей Тайваня на «Саммит за демократию». Американские журналисты удивились такой активности президента, учитывая его реакцию на события в Крыму.

«Байден ответил противникам скромными шагами по укреплению оплотов демократии. Однако Китай и Россия легко могли принять его намерения за блеф и бахвальство», — пишет The Washington Times.

Global Look Press / Leigh Vogel - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency

Вашингтон присоединился к странам, которые заявили о санкциях против России, если она вдруг решит «вторгнуться» на Украину. Об этом Джо Байден сказал и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Безусловно, полумеры побеждают безрассудное бездействие», — считают обозреватели.

Полумерами журналисты назвали шаги США против России и Китая. Однако их, с другой стороны, можно назвать прогрессом: когда Байден был еще вице-президентом, он запомнился американцам своим бездействием. Например, в 2014 году он «с отвисшей челюстью» следил, как Крым переходит в состав РФ.

Ранее глава Белого дома заявил о готовности продолжить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Он сказал об этом после саммита с лидером РФ.