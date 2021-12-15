Зеленский начал переговоры с новым канцлером Германии Шольцем

Киев, 15 декабря. Украинский президент Владимир Зеленский начал первые двусторонние переговоры с новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

До этого пресс-служба украинского лидера проинформировала, что Зеленский и президент Франции договорились продолжить переговоры по стабилизации ситуации в Донбассе.

«Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Позже к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон», — сказано в сообщении Никифорова в Facebook.

До этого Шольц призвал вернуться к «нормандскому формату» для помощи Украине, передает телеканал «360».

Канцлер ФРГ ранее заявил о готовности к конструктивным отношениям с Россией. По его словам, это не означает, что Берлин выбрал новую одностороннюю политику.