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Московская область стала лидером по производству консервов и сыра в 2021 году
Экономика
Московская область стала лидером по производству консервов и сыра в 2021 году
pexels.com  /  NastyaSensei

Москва, 16 декабря. По итогам трех кварталов года Подмосковье лидирует в производстве сыра, мясных консервов, хлебобулочных изделий и кофе. Об этом журналистам «Вестей Подмосковья» рассказал Сергей Воскресенский, министр сельского хозяйства и продовольствия региона.

Московская область также лидирует по производству творога, мороженого и кисломолочных продуктов. Каждая пятая порция российского мороженого сделана в Подмосковье. Производство продуктов из мяса выросло на 44% — каждая пятая банка консервов произведена в Московской области.

Область уверенно продолжает лидировать и в производстве минеральной воды, пива, водки, переработанного картофеля, приправ и джемов.

Ранее ФАН рассказывал о сокращении объема производства соли в России на фоне пандемии. Поставлять за границу ее также стали меньше.

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Все новости / Экономика / Московская область стала лидером по производству консервов и сыра в 2021 году
подмосковье консервы сыр производство
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