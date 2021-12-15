Член Общественной палаты РФ Холодов: «ГИБДД уже начала собирать штрафы золотом»

Зампред комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов поделился в своих соцсетях забавной картинкой — скриншотом информации от банка о списании штрафа от ГИБДД в странной «валюте» — 0,2 грамма золота.

Prt Scr /

В качестве шуточной видеоиллюстрации Холодов опубликовал фрагмент из фильма «Белое солнце пустыни», где Абдулла обещает заплатить золотом таможеннику Верещагину.

В комментарии ФАН Холодов пояснил, что штраф в необычной «валюте» пришел не ему, а его знакомому.

«Это просто забавный случай. Знакомый прислал скриншот выписки из банка: с него сняли средства в качестве штрафа ГИБДД. Видимо, у знакомого на этом счете не было денег, но был счет в золоте. Вот с него и сняли 0,2 грамма золота в качестве штрафа. На мой взгляд, получилось немного комично: получается, что у нас уже ГИБДД начала собирать штрафы золотом. У меня в соцсетях уже комментируют, мол, хорошо, что не почкой», — рассказал Холодов.

Prt Scr /

Ранее Александр Холодов в авторской колонке для ФАН рассказал, какие у него претензии к проекту нового административного кодекса с точки зрения прав автомобилистов.