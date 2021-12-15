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Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих
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Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих

Весь мир
Руководство разрушенной торнадо фабрики в Кентукки обвинили в гибели рабочих
Global Look Press  /  COVER Images / Keystone Press Agency

Мэйфилд, 14 декабря. Сотрудница фабрики по производству свечей, которая была полностью разрушена 10 декабря в результате удара торнадо, обвинила руководство предприятия в гибели сотрудников, ставших жертвами стихии.

Хейли Кондер, которая работала на фабрике в Мэйфилде в течение 10 лет, сообщила, что она и другие работники не смогли покинуть производство перед надвигающимся ураганом из-за угроз применения дисциплинарных мер со стороны начальства. 29-летняя Кондер заявила, что ее начальник пригрозил сделать ей выговор, если она уйдет раньше, и что накопившиеся записи могут привести к увольнению.

«У компании было время с 6 до 9 часов, чтобы отпустить нас домой, рассказать нам, что происходит на самом деле и что нам нужно подготовиться к худшему. Ничего подобного не было. Ни один руководитель не сказал нам, что происходит», — говорит она.

Комментарии Кондер появились в тот же день, когда губернатор Энди Бешир заявил, что агентство по безопасности рабочих мест штата Кентукки расследует восемь смертей, которые произошли из-за сильной погоды, породившей торнадо в пяти штатах.

«Это должно вселить в людей уверенность, так это в том, что мы докопаемся до сути произошедшего», — сообщил Бешир.

Сообщается, что в момент обрушения здания фабрики, более 100 человек работали над заказами праздничных свечей. Масштабы ущерба поначалу вызвали опасения, что десятки рабочих погибли под завалами.

Кондер сказала, что сотрудники укрылись внутри здания после первой сирены, но затем им сказали вернуться к работе примерно через полчаса, «как будто это был обычный день».

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Global Look Press / White House / Globallookpress.com

Марк Сакстон, который работал на фабрике оператором погрузчика, подтверждает это заявление. По его словам, после первой штормовой сирены сотрудникам было велено возвращаться к работе.

«Мне кажется, что приоритетом было производство, потому людей не отпустили по домам», — сказал он.

Вместе с тем, он сообщил, что ему не угрожали никакими дисциплинарными взысканиями.

Он сказал, что когда прозвучала вторая штормовая сирена, он укрылся вместе с другими рабочими. Прошло совсем немного времени, прежде чем он услышал сильный грохот, и «все затряслось».

Представитель компании Mayfield Consumer Products Боб Фергюсон заявил, что компания приветствует проверку со стороны государства и готова к сотрудничеству со следствием. Он опроверг обвинения, что сотрудникам угрожали увольнением в случае, если они покинут производство.

«Неправда. Это абсолютно неправда. Мы точно следовали нашим протоколам. Сотрудники, если они решат, что хотят уйти, они вольны уйти», — говорит он.

Город Мэйфилд, где проживает 10 тысяч жителей, столкнулся с серьезными разрушениями в результате разрушительного удара торнадо. Несколько мощных смерчей, которые обрушились на ряд штатов на юге и Среднем Западе США, стали причиной гибели по меньшей мере 88 человек — 74 из них в Кентукки.

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