Одна большая лужа: не вовремя вывезенный снег затапливает Петербург

Оттепель в Петербурге в среду, 15 декабря, растопила многочисленные сугробы, которые не успели вывезти коммунальщики. Из-за этого многие улицы и дворы превратились в одну большую лужу.

Город продолжает вести борьбу с проблемами, которые принес «внезапно» выпавший снег. С конца ноября дорожные предприятия комитета по благоустройству собрали и вывезли с улиц города 693 тыс. кубометров снега. Но в понедельник в Петербурге опять пошел сильный снегопад, на дороги легло около 8 см снега. При этом температура воздуха перешла в плюс, в городе началась оттепель, которая принесла новые проблемы.

Снег, который не успели убрать коммунальщики, превратился в воду и, естественно, фактически затопил Санкт-Петербург. Возле станции метро «Адмиралтейская» огромная лужа. Такая же ситуация на «Лесной», «Гражданском проспекте». Если снег и дальше будет таять, то по городу нельзя будет пройти.

Теперь жителям Петербурга нужно опасаться не только сосулек и ледяных глыб, которые в любой момент могут свалиться на головы, а еще постараться не «утонуть» в огромных лужах. Опасность подстерегает петербуржцев и снизу, и сверху. Кроме того, людям приходится тратить намного больше времени, чтобы попасть из дома на работу и обратно, поскольку им нужно преодолевать водные преграды, которые образовались в городе из-за несвоевременной уборки улиц от снега.